[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기도농수산진흥원이 위탁 운영하고 있는 ‘접경지역 친환경농산물 군급식 유통사업’의 효율적인 운영을 위하여 ‘북부거점센터’ 개소식을 고양시에서 진행했다.

이날 개소식에는 경기도청 친환경급식지원센터 배순형 센터장, 경기도친환경농업인연합회 윤준식 부회장, 접경지역 군납농협 최봉국 회장, 해동유통 박명순 사장, 경기도농수산진흥원 최창수 원장 등 50여명이 참석했다.

‘접경지역 친환경농산물 군급식 유통사업’은 경기도내 접경지역을 대상으로 친환경농업 확대를 위한 올해로 6년차인 경기도 정책사업이며, 북부거점센터는 경기도 친환경농산물을 군부대에 공급함에 있어 접경지역 내에서 순회수집, 소분피킹, 군부대배송, 클레임처리 등을 추진함으로써 군급식의 질적 향상 및 효율적인 운영을 위하여 추진하게 되었다.

경기도농수산진흥원 최창수 원장은 “경기도 북부지역의 지역사회와 연계해 접경지역 내 농산물 유통 혁신, 공공급식 품질 제고, 먹거리 안전성 강화 등으로 지속 가능한 먹거리 선순환 체계를 실현할 거점이 되길 기대한다.”면서 “안전하고 건강한 친환경농산물의 판로확대에 더욱 힘쓰겠다.”라고 밝혔다.