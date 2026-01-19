내달 8일 투표…‘자민·유신회 새 연정’ 명분

[헤럴드경제=손미정 기자] 다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리가 중의원 해산 의지를 공식화했다.

다카이치 총리는 19일 총리 관저에서 열린 기자회견에서 오는 23일 소집되는 정기국회 첫날 중의원을 해산하겠다고 밝혔다.

그는 27일 총선 시작을 알리는 공시 절차에 이어 내달 8일 투·개표를 할 것이라고 덧붙였다. 중의원 해산부터 투표까지 기간은 16일로, 태평양전쟁 종전 이후 역대 가장 짧다. 다카이치 총리는 “내각총리대신의 진퇴를 걸겠다”며 각오를 밝혔다.

일본 중의원 해산과 총선은 전임 이시바 시게루 내각 시절이던 지난 2024년 10월 이후 약 1년 3개월여 만이다. 중의원 의원 임기는 본래 4년이다.

다카이치 총리는 중의원 해산 명분과 관련, 작년 10월 일본유신회와 연립정권을 수립했을 때 정한 정책이 직전 총선에서는 자민당 공약으로 제시되지 않았다며 ‘국가의 근간과 관련된 중요 정책의 대전환’이 이뤄졌다고 강조했다.

그는 “연립정권의 틀도 바뀌었다”며 “그렇기 때문에 국민 모든 분의 의사를 정면으로 묻는 길을 선택했다”고 말했다.

앞서 자민당은 다카이치 총리가 지난해 10월 초순 총재로 선출된 이후 1999년부터 협력해 온 중도 보수 성향 공명당과 결별하고 강경 보수 성향 유신회와 새로 손을 잡았다. 자민당과 유신회는 다카이치 내각 출범 이후 보수색이 강한 정책들을 밀고 나갔고, 이에 공명당은 제1야당 입헌민주당과 함께 중도 가치를 내세운 신당을 창당했다.

이번 선거에서 다카이치 총리의 목표는 자민당과 유신회가 과반 의석수를 확보하는 것이다. 중의원 의석수 465석 중 현재 두 정당은 절반을 겨우 넘는 233석을 보유하고 있다.

또한 이 자리에서 다카이키 총리는 보수층을 염두한 듯 안보 정책의 근본적 강화를 위한 3대 안보 문서 조기 개정, 왕실 전범·헌법 개정, 스파이 방지법 제정, 국가정보국 설치에 힘쓰겠다고 밝혔다. 지난해 11월 국회에서 자신의 ‘대만 유사시 개입’ 시사 발언으로 중국이 일본을 대상으로 희토류가 포함된 이중용도 물자의 수출 통제 조치를 시행한 것과 관련해서도 비판의 목소리를 냈다.