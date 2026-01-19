[헤럴드경제=함영훈 기자] 오는 2월 6일 지구상 가장 낮은 곳으로 알려진 사해에서 제7회 사해 랜드 마라톤(Dead Sea Land Marathon)이 열린다.

19일 이스라엘관광청에 따르면, 사해는 세계에서 가장 짠 염분 호수로 저절로 몸이 둥둥 뜨는 부영 체험, 에메랄드빛 아름다운 광경에서 주는 힐링 뿐 아니라, 의학적 효과가 검증된 수질 내 다양한 광물과 미네랄 성분들로 인해 과거 클레오파트라도 사해를 이용했다는 설과 함께 무려 5000년 이상 힐링과 뷰티 원천으로 각광받아 왔다.

또한 마이너스(-) 430m의 해발고도 지점에 위치한 저지대 특성상 평지에 비해 8% 이상 풍부한 산소포화도와, ‘제로’에 가까운 자외선으로 인해 많은 이들의 버킷리스트로 여겨지는 이스라엘의 휴양지이다.

사해 랜드 마라톤은 숨막히게 아름다운 코스와 세계 어디에서도 볼수 없는 소금길을 달리는 독특함으로 인한 폭발적인 인기에 힘입어, 권위있는 국제 러닝잡지 ‘더 러닝 위크(The Running Week)’에서 선정한 ‘세계에서 가장 독특한 레이스 9선’ 중 1위에 이름을 올렸다. 올해 대회가 두 달을 남긴 시점에서 모든 참가신청이 마감됐다.

참가신청을 완료한 8000명의 러너들은 에메랄드빛 사해 한가운데 위치한 소금 제방 위를 달리며, 세계 최저점에서 펼쳐지는 독특하고, 재미있고 도전적인 러닝체험을 만끽하게 된다.

아래와 같이 5km부터 50km까지 6가지 종류의 다양한 코스가 준비된 마라톤의 하이라이트는, 사해 남쪽을 둘러싼 사해 댐의 경계 제방이다.

숨막히는 절경으로 잘 알려진 이곳은 이스라엘과 요르단의 사해 경계 역할을 하고 있어 일년 중 단 하루, 오직 사해 마라톤을 참가하는 마라토너들에게만 개방된다.

종목은 ▷5km – 초보자를 위한 편안한 달리기/걷기 코스 ▷10km – 사해를 가로지르는 주요 소금 제방을 따라 왕복하는 코스 ▷15km “타마르 일주” – 소금 제방을 한 바퀴 도는 코스 ▷21.1km 하프 마라톤 – 고(故) 토머와 기오라 론을 기리는 빠르고 평탄한 코스 ▷42.2km 마라톤 – 사해 남쪽 해안선을 따라 달리는 코스 ▷50km 울트라 마라톤 – 50km 부문 이스라엘 선수권 대회으로 나뉜다.

사해 랜드 마라톤은 1981년 엔게디 키부츠의 일원인 엘리 론의 제안으로 시작되어 이스라엘 최초로 마사다에서 엔게디까지 고속도로를 따라 25km를 달렸고, 30년 넘게 수천 명의 러너들이 참여하며 이스라엘 연례행사였던 엔게디 마라톤을 시발점으로 한다.

2019년, 사해 랜드 마라톤으로 명칭을 변경하고, 사해 제방을 달리게 되면서부터, 사해 마라톤의 하프 경주는 아버지 엘리를 따라 엔게디 경주를 창시했으며 당시 유망한 육상선수였던 토머와 기오라 론을 기리는 의미를 담고 있다.

마라톤대회는 오전 6시 15분에 아인 보케크 북쪽 호텔 지역과 남쪽 호텔 지역 사이의 중앙 지점(네보 호텔 남쪽이자 헤롯 호텔 북쪽)에서 시작되며, 전체 코스 중 하프 마라톤, 풀 마라톤, 울트라 마라톤의 우승자에게는 상금도 수여된다. 올해는 특별히 군인, 보안군, 경찰, 예비군으로 구성된 달리기 단체도 참가한다.

사해 랜드 마라톤을 주최하는 타마르 지역의회 의장인 니르 벵거는 “올해로 7회째를 맞는 사해 랜드 마라톤은 아름다운 풍경, 웅장한 자연 명소, 다양한 관광 명소가 완벽하게 조화를 이루고 있는 아주 특별한 행사로, 이스라엘에서 가장 특별한 장소 중 하나에서 마라톤을 경험할 수 있는 기회”라면서 “사해 마라톤에 참여하는 모든 러너들의 행운을 빈다”고 말했다.