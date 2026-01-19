5G 100㎇ 요금제 체감가 100원

SK텔레콤은 오는 19일부터 24일까지 에어 출시 100일을 맞아 ‘100일 100㎇를 100원에’ 이벤트(사진)를 진행한다고 19일 밝혔다.

에어는 자급제 단말 고객을 대상으로 출시한 서비스다. 5G 핵심 데이터 구간 6개로 구성된 요금제다. 미션을 통해 적립한 포인트로 요금 납부(월 최대 5000포인트)가 가능하다. 현재 에어 앱 회원 수는 10만명을 넘었다. 고객들의 미션 참가 누적 건수는 100만건이다. 미션을 통해 적립한 포인트는 10억 포인트를 돌파했다.

우선 이벤트 기간 동안 에어로 신규 또는 번호이동 가입하는 고객에게 추가 포인트가 제공된다. 이를 통해 월정액 4만7000원인 5G 100㎇ 요금제를 첫 달 체감가 100원에 사용할 수 있다.

신규 가입자 대상 제공해 오던 월 2만7000원 상당의 보너스팩 포인트에, 1만9900 시크릿 포인트를 추가로 제공해 고객이 체감하는 요금이 100원이 되도록 한 것이다. 포인트는 요금 납부로 월 최대 5000포인트까지 사용 가능하다. 나머지는 포인트숍에서 쓸 수 있다.

또 첫 달 이후 5개월간은 보너스팩 포인트와 시크릿 포인트를 합해 3만7000 포인트를 매달 받을 수 있다. 체감가 1만원에 100㎇ 요금제를 쓸 수 있는 것이다. 이에 더해 유심 배송비와 유심 구매비, 이심(eSIM) 다운로드 비용은 최초 1회에 한해 무료로 제공된다.

신규 가입자 외 기존 고객을 포함한 모든 에어 고객 대상으로 ‘포인트 2배’ 이벤트도 진행된다. 에어 앱에서 미션을 수행하면 기존 대비 2배의 포인트를 적립할 수 있는 이벤트다. 만보기, 오늘의 픽, 위클리 픽, 친구 초대 미션 등이 해당한다. 만보기 미션의 경우 1000보 달성 시, 지급 포인트가 기존 100포인트에서 200포인트로 늘어나는 식이다.

구현철 SKT 세일즈&마케팅 본부장은 “에어는 출시 100일 만에 자급제 시장의 새로운 대안으로 안착했다”며 “앞으로도 합리적인 가격과 다양한 포인트 혜택, 편리한 디지털 서비스 등 서비스를 지속 발전시킬 것”이라고 말했다. 고재우 기자