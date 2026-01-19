주요 IT기기 가격 줄줄이 인상 삼성 갤럭시북프로 출고가 300만원 돌파 올해 스타트폰 평균가격 6.9% 상승 전망 가성비 콘솔게임 초기비용 100만원 돌파 AI 열풍 여파…범용 D램 가격 인상 영향

노트북, 스마트폰, 게임기 등 주요 IT기기 가격이 폭등하고 있다. 반도체를 비롯한 주요 부품 가격이 크게 올랐기 때문이다.

AI 서버용 고대역폭메모리(HBM) 수요 확대로 메모리 반도체 생산량이 급감하며 주요 IT기기에 들어가는 범용 D램 품귀 현상까지 벌어지고 있다. 범용 D램 가격이 7배 가량 폭등하면서 IT기기의 연쇄 가격 인상으로 이어지고 있다. ‘메모리 쇼크’가 소비자들에게 고스란히 전가되며 ‘IT 대인플레이션’이 현실화 되고 있다.

▶노트북 300만원 시대…최고 사양은 500만원 육박=19일 업계에 따르면 삼성전자는 오는 27일 출시를 앞둔 ‘갤럭시북6 프로(14인치)’의 출고가를 341만원부터 책정했다.

이는 176만8000원으로 시작했던 전작인 갤럭시북5 프로와 비교하면 92.9% 비싼 수준이다. 갤럭시 북 프로 모델의 출고가가 300만원을 넘어선 건 이번이 처음이다. 갤럭시북5 시리즈가 갤럭시북4보다 최대 18만원 가량 저렴하게 출시된 점을 고려하면 체감 인상 폭은 더욱 클 수밖에 없다.

최고 사양인 ‘갤럭시북6 울트라’는 463만~493만원에 출시된다. 울트라 모델이 없었던 전작 갤럭시북5 시리즈의 최상위 모델인 갤럭시북5 프로(32GB 램·1TB 기준)의 출고가는 280만8000원. 갤럭시북5 프로보다 64.8%(182만2000원) 더 비싼 수준이다.

여기에 LG전자도 ‘LG 그램 프로 AI 2026(16인치)’의 가격을 314만원으로 책정하며 ‘노트북 300만원 시대’에 합류했다. 사양이 비슷한 전작보다 출고가를 50만원 올렸다.

노트북 가격 폭등의 주범은 메모리 반도체다. 시장조사업체 D램 익스체인지에 따르면 지난해 3월 1.35달러 수준이었던 PC용 D램(DDR4 8Gb) 고정거래가격은 9개월 연속 상승해 12월 9.3달러까지 치솟았다. 1년여 만에 7배 가까운 폭등세를 기록한 것이다.

이는 메모리 제조사들이 수익성이 높은 AI 서버용 HBM 생산에만 집중하며 일반 범용 메모리 생산을 대폭 줄인 결과다. 한정된 생산 라인에서 HBM 비중을 늘리다 보니, 상대적으로 돈이 안 되는 PC나 스마트폰용 범용 메모리 생산량이 급감한 것이다. 여기에 AI 기능을 원활하게 구동하기 위해 고사양 메모리 탑재가 필수가 된 ‘AI PC’ 열풍까지 겹치면서 원가 압박은 한계치에 다다랐다. 결국 노트북 제조 원가에서 메모리가 차지하는 비중이 기존 15%에서 최근 30%까지 뛰어오르며 핵심 부품인 CPU 가격을 위협하는 지경에 이르렀다.

델(Dell)은 지난해 12월 중순부터 이미 주요 제품 가격을 15~20% 인상했다. 기업용 노트북의 경우 사양에 따라 최고 30% 가격을 올렸다. 레노버(Lenovo)도 2026년 초 가격 조정을 검토 중인 가운데 일각에서는 신제품 출시 연기설까지 흘러나온다. HP는 올해 5월부터 메모리 비용 상승에 따른 마진 압박을 예상하며, 하반기부터 본격적인 가격 인상에 나설 방침이다.

▶스마트폰·게임기도 AI발 ‘IT 대인플레이션’ 사정권=메모리 쇼크는 스마트폰과 콘솔 게임기 시장도 예외는 아니다. 당장 다음 달 공개 예정인 삼성전자 ‘갤럭시 S26’ 시리즈도 메모리 원가 부담으로 인한 가격 인상 가능성이 높다.

노태문 삼성전자 사장은 지난 5일 CES 2026 기자간담회에서 “주요 부품 재료비, 특히 메모리 가격 상승이 가장 큰 우려”라며 “제품 가격에 어떤 형태로든 영향이 있을 것”이라고 사실상 가격 인상을 공식화했다.

한때 갤럭시 시리즈는 기본 모델 99만원대(갤럭시 S22 시리즈·256GB 기준)로 100만원대 이하로도 구매할 수 있었다. 그러나 계속해서 가격이 오르면서 올해 선보인 갤럭시 S25 시리즈 중 최고 사양 제품인 울트라 모델의 최고가는 169만원까지 치솟았다. 업계에서는 갤럭시S26 시리즈 일반 모델이 약 10만원, 울트라 모델이 약 15만원 정도 오를 것으로 보고 있다.

시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 올해 글로벌 스마트폰 평균판매가격(ASP)은 지난해보다 6.9% 상승할 것으로 예상된다. 이는 카운터포인트리서치가 지난해 9월 제시했던 전망치(3.9%)보다 3%포인트 상향된 수치로, 범용 D램 가격 상승 여파가 크다.

황민성 카운터포인트리서치 애널리스트는 “현재 가장 큰 타격을 받고 있는 것은 200달러 이하 저가형 시장이다. 연초 이후 제조원가(BOM)가 20~30% 올랐다”고 말했다. 삼성전자도 지난해 분기보고서를 통해 모바일 애플리케이션 프로세서(AP) 솔루션 가격이 전년 평균 대비 9% 상승했다고 밝혔다. 애플 역시 일부 신제품에서 가격 인상을 단행한 바 있다.

패밀리 엔터테인먼트의 상징이었던 게임기 역시 ‘호사스러운 취미’의 영역으로 진입하고 있다. 60만원대에 달하는 ‘닌텐도 스위치 2’는 약 65만원의 기깃값에 타이틀과 액세서리를 합치면 초기 진입 비용만 80~90만원에 달한다.

그럼에도 후루카와 슌타로 닌텐도 사장은 최근 인터뷰에서 “관세와 부품 조달 비용을 종합 평가해 가격을 결정할 것”이라며 추가 인상 가능성을 열어뒀다. 이럴 경우 초기 비용이 100만원을 훌쩍 넘길 가능성도 배제할 수 없다. 이미 111만원에 출시된 ‘플레이스테이션 5 프로’와 더불어 가성비를 앞세웠던 콘솔 시장마저 고가 가전 영역으로 편입되는 모양새다.

박혜림 기자