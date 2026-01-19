25일까지 기념 행사 진행

[헤럴드경제=박연수 기자] 스타벅스 코리아는 모바일 주문 서비스인 ‘사이렌 오더’의 누적 주문이 7억건을 돌파했다고 19일 밝혔다.

사이렌 오더는 스타벅스 코리아에서 지난 2014년 5월부터 운영 중인 모바일 주문 서비스다. 현재 사이렌 오더 이용 비중은 약 40%다.

스타벅스가 최근 5년 연령대별 사이렌 오더 이용 비중을 살펴본 결과, 2021년 대비 지난해 모든 연령대에서 사용 비중이 늘어났다. 퀵 오더, 간편결제 서비스, 나우 브루잉 등 서비스를 도입해 꾸준히 편의성을 높인 덕이다.

사이렌 오더 누적 주문 7억건 달성을 기념해 이달 19일부터 25일까지 7일간 추가 별 적립 행사를 진행한다. 스타벅스 리워드 회원 계정에 등록된 스타벅스 카드 혹은 계좌 간편결제로 1만원 이상 사이렌 오더 주문 시 기존 1개의 만원별을 제공했던 혜택을 두 배로 제공한다.

백지웅 스타벅스 코리아 기획담당은 “앞으로도 앱을 기반으로 한 고객의 이용 패턴을 지속 모니터링하며 사용자 중심의 편의성 개선과 사이렌 오더의 개인화를 더욱 강화해 나가겠다”고 전했다.