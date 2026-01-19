전문 강습·놀이형 콘텐츠 어린이·가족 만족도 제고 메르세데스-벤츠 ‘윈터 스릴’ 팝업과 연계

[헤럴드경제=정경수 기자] 메르세데스-벤츠 공식 딜러 한성자동차가 겨울 시즌을 맞아 고객 가족을 위한 체험형 프로그램을 선보였다.

한성자동차는 지난 16일 강원도 평창 모나 용평 리조트에서 고객 가족을 초청한 ‘어린이 스키 강습 프로그램’을 성황리에 마무리했다고 19일 밝혔다.

이번 프로그램은 겨울 시즌 고객 경험 강화를 위해 기획된 한성자동차의 고객 참여 행사로, 어린이와 가족 고객이 함께 겨울 라이프스타일을 체험할 수 있도록 구성됐다. 어린이에게는 겨울 스포츠를 안전하게 즐길 수 있는 기회를 제공하고, 부모에게는 휴식과 여유를 선사하며 가족 모두가 겨울의 즐거움을 만끽할 수 있도록 했다.

행사는 한성자동차 어린이 가족 고객을 대상으로 전문 강사진이 진행하는 맞춤형 스키 강습으로 운영됐다. 스키 장비 착용법과 기본 자세 교육은 물론, 놀이 요소를 결합한 프로그램을 통해 어린이들이 자연스럽게 겨울 스포츠에 적응할 수 있도록 구성됐다.

참가 고객들은 벤츠 코리아의 겨울 시즌 팝업 행사인 ‘윈터 스릴’도 함께 체험했다. 벤츠 고객 전용 공간인 ‘메르세데스-벤츠 윈터 라운지’에서는 휴식 공간과 F&B 서비스, 액세서리 및 컬렉션 숍, 온라인 컨설팅 존 등 다양한 편의 시설이 마련됐다. 라운지에는 GLC, GLE, GLS 등 주요 SUV(스포츠유틸리티차량) 모델과 메르세데스-AMG CLE 카브리올레가 전시돼 겨울 레저 라이프스타일과 어울리는 벤츠 차량의 감성을 직접 경험할 수 있도록 했다.

또 발왕산 정상에는 레드 컬러의 메르세데스-AMG GT 55 4MATIC+가 전시돼 설경과 대비되는 이색적인 비주얼로 방문객들의 시선을 끌었다. 해당 차량은 ‘윈터 스릴’ 콘셉트를 상징적으로 표현하며 스키어들에게 포토 스폿으로 인기를 모았다. ‘메르세데스-벤츠 윈터 라운지’는 다음 달 22일까지 운영될 예정이다.

김마르코 한성자동차 대표는 “이번 프로그램은 벤츠 코리아와 함께 겨울 시즌을 맞아 고객 가족에게 특별한 브랜드 경험을 제공하기 위해 기획됐다”며 “앞으로도 고객의 다양한 라이프스타일을 지원하는 경험 중심의 마케팅 활동을 지속해 나가겠다”고 말했다.