위험 가옥 철거·일부는 고쳐서 임대 4개구 54개소 정비…주거환경 개선

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 도심 내 빈집이 안전사고 위험과 주거환경 악화로 이어지고 있는 가운데 울산시가 이 문제를 해소하기 위해 올해 중구·남구·동구·북구 4개 지역에서 빈집정비사업을 확대한다.

울산시는 빈집 문제 해결을 위해 현재 노후·위험 빈집을 철거 위주로 정비하는 ‘빈집정비사업’과 빈집을 개보수해 임대주택으로 활용하는 ‘다시채움 빈집 새 단장사업’을 시행하고 있다.

지난해에는 철거 위주의 ‘빈집정비사업’을 통해 4개 구 28개소 39동의 빈집을 철거해 공공용지로 활용하고, ‘다시채움 빈집 새 단장사업’을 통해 중구 1개소는 완료하고 남구·동구·북구 각 1개소는 현재 마무리 공사 중이다.

올해에는 빈집정비사업을 지난해 28개소에서 42개소로 확대해 공공용지로 활용하는 등 생활환경을 개선한다.

다시채움 빈집 새 단장사업도 지난해 4개소에서 12개소를 확대해 주거 취약계층을 위한 주거공간으로 공급할 예정이다.

울주군 지역은 농촌의 특성을 고려해 빈집 철거 중심의 ‘농촌지역 빈집정비사업’을 추진해 지난해 16개소를 정비한 데 이어 올해 8개소를 정비할 예정이다.

울산시 관계자는 “도시지역 빈집은 단순 철거를 넘어 임대주택 활용까지 고려한 종합적인 정비가 필요하다”며 “지속적인 빈집 정비를 통해 도심 안전 확보와 주거환경 개선 효과를 높여 나가겠다”고 말했다.