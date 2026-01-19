22일 출발편부터 C카운터 이용 대중교통 이용 시 3층 3번 출입구 접근 편리

[헤럴드경제=정경수 기자] 에어프레미아가 국적항공사 터미널 운영 구역 조정에 따른 인천국제공항공사의 지침에 따라 오는 22일부터 인천국제공항 제1여객터미널 내 체크인 카운터 위치를 기존 서편 K카운터에서 동편 C카운터로 변경한다고 19일 밝혔다.

에어프레미아는 카운터 위치 변경으로 인한 이용객 혼선을 최소화하기 위해 공항 내 안내를 강화하고, 홈페이지 공지와 함께 예약 고객을 대상으로 사전 안내를 실시할 계획이다.

대중교통을 이용하는 승객은 인천국제공항 제1여객터미널 3층 3번 출입구를 통해 접근하면 C카운터까지 편리하게 이동할 수 있다. 단기주차장을 이용할 경우에는 A라인에 주차하면 체크인 카운터로 가장 빠르게 이동할 수 있다.

아울러 에어프레미아가 제휴 운영 중인 ‘코트룸 서비스’ 위치도 기존 10번 출입구 인근에서 C카운터 인근으로 함께 이전된다.

에어프레미아 관계자는 “체크인 카운터 위치 변경으로 인한 고객 혼선을 줄이기 위해 사전 안내를 더욱 강화할 것”이라며 “출발 전 변경된 카운터 위치를 미리 확인해 주시길 바란다”고 말했다.