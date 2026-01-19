출산·육아용품 배송 316% 급증 소비재 중심 휴일배송 확산 식품·패션 셀러 매출 안정화 효과

[헤럴드경제=정경수 기자] CJ대한통운은 일요일 배송 서비스 ‘매일오네’ 도입 첫해 배송 데이터를 분석한 결과, 지난해 12월 기준 일요일 배송 물량이 연초 대비 67% 증가했다고 19일 밝혔다.

경기 둔화로 소비심리가 위축된 상황에서도 휴일 배송 수요를 흡수하며 이커머스 환경에 변화를 가져온 것으로 풀이된다. CJ대한통은 관계자는 “휴일에도 끊김 없는 배송 체계를 구축하면서 소비자 편의성을 높이는 동시에 셀러의 판매 기회를 확대한 것이 수요 증가로 이어진 것으로 보인다”고 설명했다.

상품군별로는 생활소비재를 중심으로 물량 증가가 두드러졌다. 출산·육아용품 배송 물량은 316% 급증하며 가장 높은 증가율을 기록했다. 기저귀와 분유 등 긴급 수요가 잦은 상품 특성상 일요일 배송의 효과가 크게 나타났다는 분석이다.

패션의류·잡화는 주말 쇼핑 수요 증가에 힘입어 93% 늘었고, 화장품·미용 카테고리 역시 89% 증가하며 뒤를 이었다. ‘매일오네’ 도입 당시 핵심 수혜 분야로 꼽혔던 식품류도 70% 성장했다.

기존에는 신선식품 변질 우려로 주말 배송이 제한되며 식품 셀러들이 어려움을 겪었지만, 휴일 배송이 가능해지면서 판매 일수 확대와 재고 관리 효율 개선 효과를 동시에 거둔 것으로 나타났다. 특히 지역 특산물 배송 물량은 연초 대비 138% 증가해 지역 농수산물 셀러의 판로 확대에도 기여했다.

개인 간 거래(C2C) 택배가 포함된 기타 부문 물량도 140% 증가했다. 이는 CJ대한통운이 당근마켓과 협업해 중고거래 이용자를 대상으로 ‘바로배송 서비스’를 선보이는 등 C2C 물류를 강화한 영향으로 분석된다.

주말 배송 물량을 상품군별로 보면 패션의류·잡화가 27%로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 식품류(21%), 생활·건강(17%), 화장품·미용(11%), 도서·음반(8%) 순으로 소비재 중심의 배송 수요가 높았다.

CJ대한통운은 올해 ‘매일오네’ 서비스를 한 단계 고도화할 계획이다. 서비스 적용 지역을 확대하는 한편, ‘CJ대한통운 오네’ 애플리케이션 개편을 통해 C2C 택배 활성화를 추진한다. 전국상인연합회와의 협력을 통한 전통시장 물류 상생 모델 구축 등 소상공인 지원도 강화할 방침이다.

윤재승 CJ대한통운 오네(O-NE) 본부장은 “끊김 없는 배송으로 셀러의 판매 기회를 넓히고 소비자의 쇼핑 만족도를 높였다”며 “지속적인 서비스 고도화를 통해 택배 산업 생태계 성장을 이끌어 나가겠다”고 말했다.