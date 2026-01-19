“강원특별법 3차 개정안의 신속한 처리 기대”

[헤럴드경제=박준환 기자]강원특별자치도는 김민석 국무총리가 지난 15일 춘천에서 진행한 K-국정설명회 관련 18일 입장문을 통해 환영의 뜻을 밝혔다.

도는 ‘강원자치도, 미래산업 육성 국무총리 발표 환영…도 최대 현안 강원특별법 3차 개정 지원 당부’라는 제목의 입장문을 통해 “김민석 국무총리가 1월 15일 춘천 K-국정설명회에서 강원특별자치도 미래산업 육성 의지를 밝힌 것에 대해 도는 깊은 환영의 뜻을 밝힌다”며 “이는 3년 전 강원특별자치도가 출범하면서 도에서 기획한 미래산업 글로벌 도시 비전이 이재명 정부로부터 공식 인정받은 결과”라고 평가했다.

그러면서 “특히 김 총리는 반도체 산업이 도의 글로벌 비전이라며 적극 육성하겠다고 밝혔다. 도의 반도체 육성 전략이 확고하게 자리 잡은 결과로, 앞으로 정부의 전폭적인 지원을 기대한다”고 전했다.

이어 “아울러 이재명 정부의 5극 3특이 공허한 메아리가 되지 않도록 도 최대 현안인 강원특별법 3차 개정안의 신속한 처리를 기대하며, 김 총리의 확실한 지원을 당부드린다”고 마무리했다.