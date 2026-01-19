도쿄 집값 서울보다 싸다? 추성훈·손정의 사는 미나토구는 2000억 아파트

방송인 추성훈·모델 야노 시호 부부가 살았다고 알려진 시바우라 아일랜드 에워타워 아파트는 도쿄의 중심이자 항구를 바라볼 수 있는 위치로 광안대교를 연상시키는 레인보우 브릿지가 보이는 시바우라 매립지 위에 지어졌으며 도쿄상공리서치가 집계한 ‘2025년 전국 사장이 사는 동네 조사’에서 인구 대비 사장 비율이 16.5%에 달해 전국 1위를 기록했다.