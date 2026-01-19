[롯데백화점 제공]
[롯데백화점 제공]

[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]롯데백화점 상인점은 3층 특설매장에서 ‘빈폴 핸드백·가방 팝업 스토어’를 운영한다고 19일 밝혔다. 설 연휴 여행을 준비하는 고객을 위한 캐리어부터 신학기 입학과 취업을 앞둔 이들을 위한 핸드백까지 다양한 상품을 한자리에서 선보인다. 행사는 다음달 1일까지 진행되며 팝업 스토어 오픈을 기념해 주요 인기 상품을 최대 30% 할인된 가격에 판매한다.


kbj7653@heraldcorp.com