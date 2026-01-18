중국 황유정-웬루이보 조에 3-2 역전승 3년 7개월 만에 WWT 대회서 우승

한국 남자 탁구 간판 장우진(세아)과 대들보 조대성(화성도시공사) 듀오가 올해 월드테이블테니스(WTT) 시리즈에서 중국의 벽을 부수고 우승했다.

장우진-조대성 조는 18일(한국시간) 카타르 도하에서 열린 WTT 스타 컨텐더 도하 2026 남자복식 결승에서 중국의 황유정-웬루이보 조에 풀게임 대결 끝에 3-2(5-11 11-8 11-6 5-11 11-9) 역전승을 낚았다.

이로써 장우진-조대성 조는 올해 WTT 시리즈 두 번째 대회 만에 한국 선수로는 첫 우승의 기쁨을 누렸다.

장우진-조대성 콤비가 WTT 대회에서 우승한 건 2022년 6월 컨텐더 자그레브 이후 3년 7개월여 만이다.

스타 컨텐더는 WTT 시리즈에서 그랜드 스매시, 챔피언스 다음으로 높은 등급의 대회로 총상금 30만달러가 걸려 있다.

장우진-조대성 조는 이번 대회 본선 1회전(16강)에서 세계 2위 린스둥과 세계 7위 량징쿤이 호흡을 맞춘 중국 조를 3-2로 꺾는 파란을 일으킨 데 이어 결승에서도 중국 듀오를 꺾고 우승해 의미가 컸다.

장-조 조는 황유정-웬루이보 조를 맞아 첫 게임을 5-11로 손쉽게 넘겨주며 출발이 좋지 않았다.

하지만 2게임 들어 왼손 조대성의 안정적인 수비를 바탕으로 장우진 특유의 드라이브 공세가 살아나면서 11-8로 이겨 승부를 원점으로 돌렸다.

3게임을 잡고 4게임을 잃어 승부는 최종 5게임에 접어들었다.

장-조 조는 5게임에도 공방을 이어갔지만, 11-9로 이기면서 지난해 12월 WTT 왕중왕전에서 임종훈(한국거래소)-신유빈(대한항공) 조가 혼합복식 우승을 차지한 데 이어 한 달여 만에 한국 탁구 우승의 낭보를 알렸다.