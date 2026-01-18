연준 수사에도 증시·채권시장 ‘무반응’ 시장, 트럼프 2기 ‘연준 압박’ 장기 리스크로 재분류 월가 “단기 충격보다 제도 신뢰 훼손이 더 큰 변수” 핌코·IMF, 연준 독립성 훼손 우려 공개 표명

[헤럴드경제=서지연 기자] “모두가 우리가 미친 세상에 살고 있다고 생각하고, 아무도 이 혐의에 근거가 있다고 믿지 않는다.”

한 베테랑 월스트리트 임원의 이 발언은 도널드 트럼프 대통령의 연방준비제도(연준·Fed) 압박을 바라보는 금융시장의 인식을 단적으로 보여준다. 제롬 파월 연준 의장을 둘러싼 수사가 이어지고 있지만 금융시장은 겉으로는 큰 동요 없이 움직이고 있다. 다만 시장 내부에서는 연준 독립성 훼손 가능성을 장기 리스크로 재평가하는 움직임이 감지된다.

트럼프 대통령은 지난 13일(현지시간) 미국 연방검찰이 수사에 착수한 파월 연준 의장을 겨냥해 “그가 곧 물러나길 바란다”며 거취를 압박했다. 연준 청사 개보수 비용을 문제 삼아 법무부 수사까지 언급되는 상황이 전개되면서, 금리 인하 요구에 응하지 않는 연준을 겨냥한 정치적 압박이라는 해석이 나온다. 그럼에도 주식과 채권 시장의 즉각적인 반응은 제한적이다. 주요 주가지수는 고점 부근에서 거래되고 있고, 국채 금리 역시 급격한 변동 없이 유지되고 있다.

시장 참여자들은 이 같은 ‘무반응’을 안도감이라기보다 위험의 성격 변화로 해석하고 있다. 단기 충격보다는 제도 신뢰의 훼손 가능성을 중장기 변수로 분류하고 있다는 것이다. 월가의 한 고위 트레이더는 “이런 사안이 당장 시장을 흔들지는 않는다”며 “문제는 다음 위기 국면에서 연준의 신뢰가 얼마나 유지될 수 있느냐”라고 말했다.

대형 자산운용사들도 비슷한 인식을 드러내고 있다. 세계 최대 채권 운용사 중 하나인 핌코는 최근 트럼프 행정부의 정책 불확실성을 이유로 미국 자산 비중을 점진적으로 조정하고 포트폴리오 다변화에 나서고 있다고 밝혔다. 핌코의 댄 이바신 최고투자책임자(CIO)는 15일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)와의 인터뷰에서 “연준의 통화정책 결정 독립성은 시장에 매우 중요한 요소”라며, 단기 금리 수준보다 제도적 신뢰가 더 큰 변수라고 강조했다.

월가에서는 이번 사안을 파월 개인에 대한 압박을 넘어 차기 연준 체제를 겨냥한 신호로 해석하는 시각도 있다. 파월 의장의 임기는 5월까지로, 트럼프 대통령은 조만간 후임자를 지명할 수 있다. 일부 금융권 인사들은 이번 수사가 차기 의장에게 정치적 기대를 각인시키려는 성격을 띨 수 있다고 우려한다. 한 금융사 최고경영자(CEO)는 “트럼프는 과거의 싸움이 아니라 다음 국면을 준비하고 있다”고 말했다.

정치권 내부에서도 연준 수사를 둘러싼 우려가 제기되고 있다. 공화당 소속 일부 상원의원들은 연준을 겨냥한 압박이 금융시장 신뢰를 해칠 수 있다며 비판적인 입장을 내놓았다. 월가의 한 베테랑 임원은 “대부분의 투자자들은 이번 사안에 실체가 있다고 보지 않는다”며 “허세에 가깝다고 인식하는 분위기가 강하다”고 전했다. 다만 그는 “이 같은 압박이 반복될 경우 제도 자체가 변질될 수 있다는 점을 시장은 주시하고 있다”고 덧붙였다.

국제 금융기구들도 연준 독립성 문제에 민감하게 반응하고 있다. 크리스탈리나 게오르기에바 국제통화기금 총재는 이날 인터뷰에서 중앙은행의 독립성이 물가와 금융 안정의 핵심이라며 파월 의장을 공개 지지했다. 달러가 기축통화인 만큼 연준의 신뢰 훼손은 미국을 넘어 글로벌 금융시장 전반에 영향을 미칠 수 있다는 점을 강조한 것이다.

시장이 당장 크게 흔들리지 않는 이유는 연준의 제도적 틀이 아직 직접적으로 바뀌지 않았고, 통화정책 결정 역시 기존 절차를 유지하고 있기 때문이다. 투자자들은 정치적 발언과 제도 변화 가능성을 구분해 보고 있다. 한 채권 운용역은 “현재는 소음이 커진 단계”라며 “리스크가 축적되고 있지만 아직 가격에 전면적으로 반영될 국면은 아니다”라고 말했다.

시장은 이번 사태를 트럼프 2기에서 행정부와 연준의 관계가 어디까지 긴장될 수 있는지를 가늠하는 시험대로 보고 있다. 시장이 버티고 있는 배경에는 낙관보다는 경계가 자리 잡고 있다는 평가다. 연준 독립성이라는 제도적 신뢰가 실제로 흔들릴 경우, 그 파장은 뒤늦게 그러나 더 크게 나타날 수 있다는 인식이 시장 전반에 공유되고 있다.