[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]국민의힘 경북여성지방의원협의회는 16일 경북도의회 지하 1층 강당에서 ‘2026 신년교례회 및 제6차 세미나’를 개최했다.

이번 행사는 새해를 맞아 경북 지역 여성지방의원 간 연대를 강화하고 지방의회의 역할과 향후 과제를 공유하기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 이달희 국회의원을 비롯해 박성만 경북도의회 의장, 남영숙·황명강 경북도의원과 경북 지역 여성 시·군의원 30여명이 참석했다.

참석자들은 신년 인사를 나누며 2026년 지방선거 승리를 위한 각오를 다지고 여성 지방의원의 책임과 역할에 대해 의견을 나눴다.

이어진 세미나에서는 이달희 국회의원이 ‘정치인이 경쟁자를 이기는 자기 브랜딩’을 주제로 특강을 진행했다.

두 번째 특강에서는 경북도선거관리위원회 관계자가 공직선거법과 의정활동 시 유의사항을 설명하며 지방의원들이 반드시 숙지해야 할 법적 기준과 사례를 공유했다.

이날 특강 이후 진행된 질의응답 시간에는 여성 정치 참여 확대를 요구하는 목소리도 이어졌다.

참석자들은 △군(郡) 단위 지역에서 여성의무공천이 제대로 시행되지 않고 있는 문제 △당내 경선 시 여성 가산점 최소 20% 제도의 유지 △광역단체별 여성 기초단체장 후보 1명 이상 공천 의무화 등을 중앙당 지도부에 적극 전달해 줄 것을 요청했다.

국민의힘 경북여성지방의원협의회 관계자는 “앞으로도 여성 지방의원의 역량 강화를 위한 정책 논의와 교육 프로그램을 지속적으로 추진해 지역 정치에서 여성의 역할을 확대해 나갈 예정”이라고 말했다.