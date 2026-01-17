[헤럴드경제=고승희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령의 환심을 사기 위한 델시 로드리게스 베네수엘라 대통령 권한대행의 행보가 본격적으로 시작됐다. 로드리게스 대행은 축출된 니콜라스 마두로 대통령의 측근이자 부통령으로, 현재 발 빠른 태세 전화이 돋보이는 상황이다. 노벨상까지 바쳤지만 공개 지지를 얻지 못한 마차토 000과는 대조적 행보가 나오고 있다.

AFP통신은 16일(현지시간) 로드리게스 권한대행이 마두로 정권에서 임명됐던 알렉스 사브 산업부 장관을 해임했다고 보도했다.

로드리게스 권한대행은 텔레그램 메시지를 통해 산업부를 상무부와 통합하고 사브 전 장관은 새로운 임무를 맡게 될 것이라고 밝혔지만, AFP는 마두로의 ‘앞잡이’ 활동을 한 혐의로 사실상 내쫓은 것이라고 해석했다.

사브는 마두로 대통령의 대표적인 측근 인사로, 지난 2019년 미국에서 마두로 정권 비리와 관련한 돈세탁 혐의로 기소돼 구금되기도 했다.

마두로 대통령은 지난 2023년 사브를 베네수엘라로 다시 데려오기 위해 미국인 수감자 10여명과 맞바꿨고, 풀려난 사브를 장관직에 임명했다.

이번 인사 조치는 마두로 대통령의 신임이 두터웠던 측근을 내쫓아 미국에 유화적 제스처를 보낸 셈이다.

동시에 로드리게스 권한대행은 지난 8일부터 정치범도 대거 석방하고 있다.

로이터통신에 따르면 베네수엘라 인권단체 ‘포로 페날’은 8일 이후 석방된 정치범이 모두 100명이라고 확인했다. 이 같은 행보에 트럼프 대통령도 환영 입장을 밝히고 있다.

트럼프 대통령은 베네수엘라 야권 지도자이자 작년 노벨 평화상 수상자인 마리아 코리나 마차도와 만나기 전날에도 로드리게스 임시 대통령과 통화하며 “훌륭하다”고 칭찬했다.

반면 마차도는 자신이 받은 노벨 평화상 메달까지 건네며 매달렸지만, 트럼프 대통령의 공개 지지를 얻지는 못했다.

마차도는 마두로 축출 이후 자신이 베네수엘라를 이끌어야 한다고 주장해왔다. 트럼프 대통령은 그러나 마차도가 국내에서 지지를 받지 못하고 있다며 그를 외면했고, 대신 마두로의 측근이었던 로드리게스를 임시 통치권자로 내세웠다.

CNN은 이런 상황과 관련해 두 여성 지도자가 베네수엘라의 미래와 트럼프 대통령의 호의를 얻기 위해 경쟁하고 있다고 평가했다.