서울어린이대공원·청계천 등 촬영지로 인기

[헤럴드경제=박병국 기자]서울시설공단은 지난 한 해 동안 공단이 운영하는 시설에서 드라마·영화·예능유튜브 콘텐츠 등 영상물 총 150편이 촬영됐다고 밝혔다.

가장 많은 촬영이 이뤄진 장소는 ‘서울어린이대공원’이다. 전체 촬영 건수의 48.7%를 차지하며 독보적인 1위 촬영지로 꼽혔다. MBC ‘전지적 참견 시점’ 등 인기 예능을 비롯해 드라마, 뮤직비디오, 유튜브 웹 예능 등 장르를 불문하고 다양한 콘텐츠의 배경으로 등장했다.

‘청계천’과 ‘지하도상가’에서도 촬영이 이뤄졌다. JTBC 드라마 ‘에스콰이어’는 청계천 모전교 풍경이 담겼으며, tvN ‘태풍상사’는 을지로 지하도상가와 동작대교 노상주차장을 배경으로 촬영됐다.

그 밖에도 고속터미널 지하도상가(tvN ‘얄미운 사랑’), 장애인콜택시(tvN ‘프로보노’) 등 공단의 다양한 인프라도 주요 장소로 활용됐다.

촬영 유형별로는 ‘뉴미디어’의 강세가 뚜렷했다. 유튜브 및 웹콘텐츠가 31건(20.7%)으로 가장 많았으며, 드라마/OTT가 28건(18.7%)으로 그 뒤를 이었다. 두 부문을 합치면 전체의 약 40%에 달해, 전통적인 레거시 미디어에서 디지털 콘텐츠 중심으로 재편되는 제작 환경의 변화를 실감케 했다.

계절별로는 야외 시설의 경관이 극대화되는 봄(4월, 23건)과 가을(11월, 20건)에 전체 촬영의 65%가 집중됐다. 벚꽃과 단풍 등 서울의 아름다운 사계절을 담으려는 수요가 반영된 결과로 풀이된다.

서울 시내에서 상업적 성격의 촬영을 하려면 서울영상위원회에 사전 신청해야 한다. 일상 속 시민 불편을 최소화하기 위해 시설 내 승인되지 않은 촬영은 할 수 없다.

한국영 서울시설공단 이사장은 “공단의 시설이 단순히 시민 생활을 지원하는 기반시설을 넘어 K-드라마, 유튜브 등 다양한 콘텐츠가 생산되는 ‘문화 플랫폼’으로서 가치를 인정받고 있다”며 “앞으로도 곳곳의 매력을 발굴해 ‘매력특별시 서울’의 브랜드와 K-콘텐츠의 위상을 높이는 데 기여하겠다”고 말했다.