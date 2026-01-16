협약 유효기간 1월 23일~2031년 1월 22일까지

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] HJ중공업은 16일 오전 미 해군으로부터 함정정비협약(MSRA) 체결 대상자로 선정됐다는 통보를 받았다고 밝혔다.

이에 따라 HJ중공업은 미 해군 주요 함정의 MRO(유지·보수·정비) 사업에 본격적으로 참여할 수 있게 됐다. 협약 유효기간은 오는 23일부터 2031년 1월 22일까지다.

MSRA(Master Ship Repair Agreement)는 미 해군이 인증하는 공식 함정 정비 자격으로 이 협약을 체결한 조선소는 지원함은 물론 전투함과 호위함을 포함한 미 해군 주요 함정의 유지·보수·정비 사업 전반에 참여할 수 있다.

HJ중공업은 이번 협약을 통해 향후 5년간 연간 약 20조원 규모로 추산되는 미 해군 함정 MRO 시장 진출을 위한 교두보를 확보하게 됐다.

HJ중공업은 지난 5일 부산 영도조선소에서 진행된 미 해군 범죄수사국 보안전문가들의 항만보안평가에서 좋은 평가를 받으며 MSRA 체결을 위한 최종 관문을 통과했다.

HJ중공업은 지난해 12월 한화오션과 HD현대중공업에 이어 국내에서 세번째로 미 해군 해상수송사령부 소속 4만t급 군수지원함인 ‘USNS 어밀리아 에어하트’함 중간 정비 계약을 체결한 바 있다.