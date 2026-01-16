트럼프의 ‘황금함대’ 구상…인도·태평양 지역 영향력 확대?

[헤럴드경제=이원율 기자]미군 해군이 건조하기로 한 ‘트럼프급’(Trump-class) 첫 전함 건조비용이 항공모함을 추월하는 220억 달러(32조4000억원)에 달할 수 있다는 전문가의 초기 예측이 나왔다.

블룸버그통신에 따르면 15일(현지시간) 미국 버지니아에서 열린 해군 해상전쟁 관련 회의에서 의회예산국(CBO) 소속 해군전력 분석가 에릭 랩스가 최초로 만들어질 트럼프급 전함 ‘USS 디파이언트’의 건조 비용에 대해 이같은 추산치를 내놓았다.

그는 아직 결정되지 않은 배수량, 승무원 수, 무기 등에 따라 건조 비용은 크게 달라질 수 있다고 밝혔다. 최저 비용 시나리오는 151억 달러(22조3000억원)로 제시했다.

유도 미사일을 탑재할 트럼프급 전함은 크기가 ‘USS 제럴드 R. 포드’ 항공모함의 3분의 1 수준이다. 제2차 세계대전 이후 해군이 만든 어떤 순양함이나 구축함과 비교해도 크기는 2배 이상이 될 전망이다.

제럴드 포드호는 2017년에 인도됐다. 비용은 130억 달러(19조2000억원)로 현역 미군 군함 중 최고다.

랩스가 내놓은 추산에 따르면 트럼프급 1호 전함 디파이언트호의 건조 비용은 최저 비용 시나리오에서도 항공모함 제럴드 포드호를 넘는 수준인 것이다.

미군은 제2차 세계대전이 끝난 후 전함이 비효율적이라고 봐 건조를 멈췄지만, 트럼프 대통령은 지난해 12월 전함 신규 개발과 건조를 지시했다. 랩스는 숙련노동자 부족과 공급망 문제 등 미국의 조선산업 기반의 약점 탓에 실제로 드는 비용은 추산보다 더 높아질 수 있다고 했다. 그는 트럼프급 첫 전함 건조 후 같은 종류의 후속 전함을 만드는 비용은 대당 100억~150억 달러(14조7000억~22조1000억원)로 내다봤다.

현재 이 전함은 개념 단계에 있다.

마러라고 행사장에 발표 당시 전시된 포스터에 나온 ‘USS 디파이언트’의 상상도에서는 갑판에서 레이저빔을 쏘는 모습이 나온다. 당시 공개된 해군 설명자료에는 전함의 배수량은 약 3만5000t, 승무원은 최대 850명으로 돼있었다. 핵탄두 미사일, 토마호크 미사일, 초음속 무기, 레이저 무기 등이 탑재될 것으로 시사됐다. 다만 이 자료는 그 후 삭제됐다.

트럼프 대통령은 ‘트럼프급’ 새 전함이 “가장 빠르고, 가장 크고, 지금까지 건조된 어떤 전함보다 100대 더 강력할 것”이라고 강조한 바 있다.

트럼프 대통령은 대형 항공모함을 3척 더 건조 중이며, 잠수함도 12~15척 건조하는 등 해군력 증강에 진력하겠다는 의지도 보였다. 백악관은 지난해 초 발표한 ‘국가안보전략’(NSS)에서 “전세계 해상 운송량의 3분의 1이 매년 남중국해를 통과한다”며 이곳에서의 “유리한 재래식 군사 균형이 전략적 경쟁의 핵심 요소”라고 강조했다. 이와 관련, 트럼프 대통령의 구상대로 일명 ‘황금 함대’가 구성되면 주로 인도·태평양 해역에서 전개될 가능성도 나온다. 이곳에서 해군력 우위를 점해 중국의 ‘확장주의’ 또는 ‘현상변경 시도’에 맞설 억지력을 갖추겠다는 전략도 읽힌다.