“900만원 입금 완료” 사기 성공에 축하가 쏟아졌다…38억 가로챈 캄보디아 범죄단체 23명 ‘일망타진’ [세상&]

[헤럴드경제=이영기 기자] 캄보디아를 거점으로 ‘노쇼’ 사기를 일삼던 조직원 23명이 일망타진 됐다. 이들은 군부대·병원 등 관계자로 사칭해 식당을 예약한 뒤 물품 대리 구매 요청을 하는 수법으로 국내 자영업자 215명에게 38억원을 편취했다. 사기 성공률을 높이기 위해 피해자 심리를 분석하는 논의를 하는 등 치밀함까지 보였다. 서울동부지방검찰청 보이스피싱 합동수사부는 캄보디아 시아누크빌을 거점으로 노쇼 사기를 일삼던 조직원 23명을 검거해 기소했다고 15일 밝혔다. 합수부는 본격적인 검거를 시작한 지 40일 만에 조직원 대다수인 17명을 현지에서 검거하는 성과를 올렸다. 이들에겐 범죄단체가입·활동, 통신사기피해환급법위반 등 혐의가 적용됐다. 합수부는 국정원이 지난해 6월 입수한 해당 범죄 조직에 대한 정보를 토대로 수사에 착수했다. 합수부·국정원은 지난해 10월부터 캄보디아 수사당국과 국제공조를 통해 조직원 전원을 구속 기소했다. 특히 본격적인 검거를 시작한 지 약 40일 만에 조