■전보
▶ 임원 전보 ▷부사장 겸 미래혁신기획본부장 ▷고석원 중소벤처마케팅본부장 송성동
▶ 본부장 전보 ▷공공구매촉진본부장 김수정
▶ 부서장 전보 ▷조사연구혁신단장 손병하 ▷온라인지원실장 김영삼 ▷오프라인지원단장 최홍준 ▷소상공인역량실장 한상민 ▷공공구매지원실장 이종훈 ▷직접생산지원실장 서재희 ▷DX추진단장 강윤호
▶팀장 전보 ▷소통홍보팀장 오규민 ▷성과평가팀장 신지민 ▷인재개발팀장 오지영 ▷업무안전팀장 최혁준 ▷정책개발팀장 이성민 ▷조사분석팀장 김선희 ▷마케팅기획팀장 강수문 ▷글로벌도약팀장 장인경 ▷홈쇼핑1팀장 이동영 ▷홈쇼핑2팀장 양현우 ▷동반성장몰팀장 이루다 ▷오프라인혁신팀장 배장훈 ▷오프라인운영팀장 김문기 ▷소상공인기획팀장 이정현 ▷소담인프라팀장 고민성 ▷TOPS육성팀장 김현석 ▷역량지원팀장 곽영주 ▷콘텐츠지원팀장 이병구 ▷공공구매전략팀장 서정민 ▷제도운영팀장 유정우 ▷성능인증팀장 최원근 ▷제도총괄팀장 차재호 ▷사후관리팀장 주화천 ▷디지털전략팀장 김은영 ▷디지털정보팀장 최동현
hong@heraldcorp.com