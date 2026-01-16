신세계백화점 광주 등 6곳에서 팝업 운영 전국 19개 전시장 시승 행사 진행

[헤럴드경제=권제인 기자] 볼보자동차코리아가 프리미엄 플래그십 모델인 XC90과 S90을 직접 만나볼 수 있는 체험형 팝업스토어를 전국 주요 쇼핑몰 6곳에서 운영한다고 16일 밝혔다.

이번 팝업스토어는 신세계백화점 광주를 시작으로 여의도 IFC몰, 스타필드 하남, 신세계백화점 부산 센텀시티 등 전국 주요 쇼핑몰 6곳에서 진행되며, 다양한 라이프스타일을 가진 소비자들이 일상 속에서 볼보자동차의 플래그십 모델을 자연스럽게 경험할 수 있도록 기획됐다. 현장에는 볼보자동차의 최상위 라인업인 플래그십 스포츠유틸리티차량(SUV) XC90과 프리미엄 세단 S90 실차가 전시된다.

팝업스토어 방문 고객을 위한 다양한 참여형 이벤트도 마련된다. 방문 고객은 간단한 정보 등록 후 디지털 키오스크 룰렛 프로그램에 참여할 수 있으며, 룰렛 참여 고객 전원에게 픽 바이 볼보 경품이 제공된다. 경품은 ▷카드 포켓 ▷주차 번호판 ▷단우산 ▷순로기 키링 ▷차량용 방향제 ▷명함 지갑 ▷다이캐스트 미니카 등으로 구성될 예정이다.

또한 팝업스토어에서 고객 정보를 남긴 후 볼보 전시장을 방문해 시승까지 완료한 고객에게는 백화점 상품권 1만원권이 별도로 제공되며, 해당 혜택은 3월 29일까지 적용된다.

이와 함께 오는 3월 1일까지 전국 대표 볼보 전시장 19곳에서 ‘9090 쇼룸 시승 행사’가 진행된다. 각 전시장에서는 스웨디시 라이프스타일을 테마로 한 신년 맞이 프로그램을 마련해 방문 고객에게 색다른 브랜드 경험을 제공할 예정이다.

행사 기간 전시장 방문 고객에게는 붉은 말을 상징하는 달라호스 이니셜 키링 만들기 프로그램과 신년 운세를 즐길 수 있는 포춘 쿠키가 포함된 베이커리 패키지가 제공된다. 또한 계약 고객에게는 볼보 보스턴 백 또는 토트백과 차량용 방향제가 특별 증정될 예정이다.

이윤모 볼보자동차코리아 대표는 “이번 팝업스토어와 전국 전시장 시승 행사를 통해 더 많은 고객들이 볼보의 프리미엄 플래그십 모델인 XC90과 S90을 직접 경험할 수 있기를 기대한다”며 앞으로도 브랜드가 추구하는 가치와 라이프스타일을 체험할 수 있는 다양한 프로그램을 통해 고객과의 접점을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.