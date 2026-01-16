[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시는 설 명절을 앞두고 9개 구·군 및 소비자식품위생감시원과 함께 오는 19일부터 23일까지 명절 다소비 식품을 제조·판매·조리하는 위생업소를 대상으로 합동점검에 나선다고 16일 밝혔다.

이번 점검은 한과·떡·건강기능식품 등 명절 기간 구매 수요가 높은 식품을 취급하는 식품위생업소 총 166개소를 대상으로 한다.

세부 점검 대상은 ▲떡·한과·두부·만두 등을 제조하는 식품제조·가공업소 45개소 ▲제사·명절 음식을 조리·판매하는 즉석판매제조·가공업소 18개소 ▲식품접객업소 45개소 ▲대형마트 및 백화점 등 식품유통·판매업소 36개소 ▲건강기능식품일반판매업소 22개소 등이다.

최근 3년간 행정처분 이력이 있는 업소를 우선 점검한다.

대구시는 ▲조리장 및 조리도구 청결 관리 ▲건강진단, 위생모·마스크 착용 등 개인위생 관리 ▲표시기준 및 보관기준 준수 여부 확인 ▲법령에서 정한 시설기준 및 영업자 준수사항 이행 등을 중점적으로 살펴본다.

위반사항이 적발된 업소에 대해서는 확인서 징구 및 고발 등 행정조치를 취할 방침이다.

아울러 위생점검과 함께 ▲튀김·전 등 조리식품 30건 ▲떡·한과·식용류 등 가공식품 20건 ▲명태·조기·굴비·문어·돔배기 등 수산물 10건 등 명절 다소비 식품 60건에 대한 수거검사를 병행한다.

시는 지난해 명절을 앞두고 성수식품 제조·판매업소 400개소를 점검해 위반업소 6곳을 적발하고 행정처분 했으며 명절 다소비식품 110건을 수거·검사한 결과 부적합 사례는 발견되지 않았다.

이재홍 대구시 보건복지국장은 “명절에는 선물용 및 제수용 식품에 대한 시민들의 수요가 크게 증가하는 만큼 시민들이 안전한 식품을 구매할 수 있도록 식품안전 관리에 최선을 다하겠다”고 말했다.