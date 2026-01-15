[헤럴드경제=민성기 기자] 대낮에 경기 부천의 한 금은방에서 여성 주인을 흉기로 찔러 살해한 뒤 도주한 40대 남성이 서울에서 검거됐다.

15일 경기 부천 원미경찰서에 따르면 이날 오후 5시 34분쯤 서울 종로구 노상에서 강도살인 혐의로 40대 남성 A씨를 긴급체포했다.

A씨는 이날 오후 1시 1분께 경기 부천시 원미구 금은방에서 이곳 주인인 50대 여성 B씨를 흉기로 찔러 살해한 뒤 금품을 빼앗아 달아난 혐의를 받고 있다.

B씨 남편은 금은방에서 쓰러진 B씨를 발견한 뒤 “아내가 흉기에 찔렸다”고 119에 신고했다.

B씨는 가슴 등을 크게 다쳐 심정지 상태로 119구급대에 의해 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.

경찰은 현장 폐쇄회로(CC)TV 등을 분석해 용의자를 특정한 뒤 서울경찰청 공조를 통해 사건 발생 4시간여 만인 이날 오후 5시 34분께 서울 종로구 길거리에서 A씨를 긴급체포했다.

체포 당시 A씨는 현금을 보유하고 있던 것으로 파악됐다.

경찰은 A 씨를 상대로 범행 동기 등 구체적인 사건 경위를 조사한다는 방침이다.

경찰 관계자는 “A 씨를 서울에서 부천으로 인계한 뒤 자세한 범행 동기와 훔친 금품 등을 조사할 계획이다”며 “조사 후 구속영장 신청 등을 검토하겠다”고 말했다.