블로그기자단, 감성사진단, 숏폼PD…총 15명

[헤럴드경제=박준환 기자]남양주시가 15일 청년창업센터에서 ‘제9기 남양주시 SNS 시민 서포터즈 발대식’을 개최하고, 참여형 시정홍보를 이끌어갈 서포터즈 15명을 위촉했다.

이번 발대식은 제9기 SNS 서포터즈의 공식 출범을 알리고, 서포터즈로서의 향후 활동에 대한 방향성과 역할을 공유하기 위해 마련했다.

제9기 서포터즈는 ▷블로그기자단 6명 ▷감성사진단 6명 ▷숏폼PD 3명 이렇게 총 15명으로 구성됐다. 특히 올해 처음 신설된 ‘숏폼PD’는 짧고 강렬한 영상 제작을 전담해, 변화하는 SNS 환경에 적극 대응하려는 시의 홍보 전략을 반영한 것이다.

서포터즈는 12월까지 시의 주요 정책, 축제, 관광명소, 생활정보 등을 블로그, 사진, 숏폼 영상 등 다양한 형식의 콘텐츠로 제작해 시민과 온라인 이용자에게 생생하게 전달할 예정이다.

이날 발대식은 서포터즈와 관계 공무원 등 20여명이 참석한 가운데 위촉장 수여, 활동안내, 남양주시 청년창업센터 둘러보기 순으로 진행됐다.

시는 서포터즈의 콘텐츠 제작 역량강화를 위한 교육과 워크숍을 운영하고, 활동 실적을 평가해 우수 서포터즈를 선정하는 등 다양한 지원을 이어갈 계획이다.

원경희 홍보담당관은 “제9기 남양주시 SNS 서포터즈로 위촉된 여러분을 진심으로 환영한다”며 “특히 숏폼PD가 새롭게 합류한 만큼, 최근 흐름에 맞춘 역동적인 홍보가 이뤄질 것으로 기대한다”고 말했다.