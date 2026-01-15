[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경일대는 지난 9일 호텔인터불고 대구(만촌) 본관 1층 즐거운홀에서 ‘제2회 KIU 산학협력교육혁신포럼’을 개최했다.

이번 포럼은 교육부와 한국산업기술진흥원이 지원하는 조기취업형 계약학과 선도대학(원) 육성사업과 첨단산업 인재양성 부트캠프 사업의 일환으로 마련됐다.

사업 추진 성과를 공유하고 산학협력 기반 교육혁신 방향을 모색하기 위해 진행됐다. 행사에는 대학 및 기업 관계자, 재학생 등 120여명이 참석했다.

포럼에 앞서 아망떼홀에서는 제1차 사업추진위원회가 열렸으며 본 행사에서는 △2025년도 사업 추진 경과 보고 △산학 R&D 프로젝트 △우수 논문 △산업체 현장 PBL 실무과정 △취업 성공사례 △일학습병행 수상작 등 다양한 우수사례 발표가 이어졌다.

이와 함께 산학교육 발전에 기여한 기업과 개인을 대상으로 한 유공 표창도 진행됐다.

또 별도 세션에서는 산학교육 활성화 방안을 주제로 한 토의가 이어져 기업과 대학이 함께 참여하는 실질적인 협력 방안에 대한 논의가 이뤄졌다.

첨단산업부트캠프사업단은 산업 수요를 반영한 맞춤형 교육과 PBL 실무과정, 취업 연계 프로그램을 통해 지역 산업이 요구하는 실무형 인재 양성에 주력해 왔다.

조기취업반도체대학원사업단은 기업과 학생 간 조기 매칭을 기반으로 안정적인 취업과 학위 취득을 동시에 달성하는 계약학과 운영 모델을 구축해 왔다.

이번 포럼은 두 사업단이 축적해 온 산학협력 교육 성과를 종합적으로 공유하고 현장 중심 산학교육 모델의 고도화와 지속 가능한 협력 체계 구축을 위한 기반을 다졌다는 점에서 의미 있는 자리로 평가된다.

김해수 첨단산업부트캠프사업단장은 “이번 포럼은 첨단산업부트캠프사업단과 조기취업반도체대학원사업단이 공동으로 추진해 온 산학협력 교육 성과를 공유하는 자리”라며 “앞으로도 대학과 기업이 긴밀히 연계된 현장 중심 교육과 조기취업 연계 모델을 통해 첨단산업 분야의 실무형 인재 양성을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.