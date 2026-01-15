[헤럴드경제=정목희 기자] 이란 정권의 반정부 시위대 유혈 진압 사태와 관련해 미국이 군사 개입 가능성을 경고한 가운데, 유엔 안전보장이사회가 긴급회의를 소집한다.

AFP통신 등에 따르면 현재 안보리 순회 의장국인 소말리아의 유엔 대표부는 15일(현지시간) 오후 3시 유엔 본부에서 ‘중동 상황’을 주제로 안보리 회의가 열릴 예정이라고 밝혔다. 소말리아 대표부는 “이란 상황에 대한 브리핑을 위한 회의”라고 설명했다.

이번 회의는 미국 정부의 요청으로 소집됐다.

안보리 회의는 이란 당국이 반정부 시위에 대해 무차별 총격 등 강경 진압에 나서면서 수백 명에서 수천 명에 이르는 사망자가 발생한 것으로 알려진 가운데 열리게 된다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 최근 이란 정부의 시위대 살해를 이유로 군사 개입 가능성을 경고했다.

미군이 카타르 공군 기지에서 일부 인력을 철수시켰다거나, 남중국해 항모전단을 중동 등지를 관할하는 중부사령부 작전 책임 구역으로 이동하고 있다는 소식까지 전해지면서 중동 지역에서는 긴장이 크게 고조되고 있다.