“성적은 콘텐츠 양이 아닌 ‘과학적 학습법’이 결정”…독자적 알고리즘 제시 교사의 수업 설계부터 학생 평가까지…‘피클시트’로 수업 전 과정 자동화 21일 오후 3시 컨퍼런스 개최…고교 국ㆍ영ㆍ수 및 초등~대학 성과 사례 발표 독자 특허 기술 및 글로벌 대회 ‘툴스 컴피티션’ 진출로 기술력 입증

[헤럴드경제=박상현 기자] AI 에듀테크 전문 기업 ㈜피클랩(PICL Lab, 대표 정찬필)은 오는 21일부터 코엑스에서 열리는 ‘제23회 대한민국 교육박람회’에 참가, 학습과학(Learning Sciences) 원리를 적용한 AI 수업 운영체제 ‘PICL(피클)’을 공식 선보인다고 15일 밝혔다.

피클랩은 이번 박람회에서 “학습의 성과는 콘텐츠의 양이 아니라 과학적으로 검증된 방법이 결정한다”는 비전을 제시하며, 인지과학 원리가 적용된 혁신적인 AI 솔루션을 공개한다.

피클은 단순한 에듀테크 도구가 아니라 교사가 주제를 입력하면 학습 목표 달성에 최적화된 수업경로와 방법, 콘텐츠가 포함된 ‘수업디자인’이 생성된다고 회사측은 설명했다.

핵심은 학생 두뇌의 적극적인 학습을 자극하는 설계 원칙이다.

이와 함께 생성되는 ‘피클시트(PICL Sheet)’는 학생용 인터랙티브 웹앱 활동지다.

학생들은 태블릿을 통해 피클시트에서 능동적으로 사고하고 반응하며, 이 과정에서 발생하는 모든 학습 데이터는 실시간으로 수집된다.

교사는 ‘클래스’ 기능을 통해 학생들에게 수업의 콘텐츠를 제공하며, 학생 개개인의 이해도를 파악해 데이터에 기반한 맞춤형 지도를 제공할 수 있다.

클래스는 배포-수집-평가의 전 과정을 데이터로 연결하는 온라인 학급 공간을 말한다.

시범 학교 교사들은 “기존의 관리형 플랫폼을 넘어 실제 아이들의 머릿속에서 일어나는 사고 과정을 분석해주는 도구”라고 평가했다.

피클랩은 개막 첫날인 21일 오후 3시 PICL 컨퍼런스, ‘초등부터 대학까지, AI와 함께 만든 수업혁명’을 통해 학습과학이 실제 교실 현장을 어떻게 변화시켰는지 증명할 예정이다.

초등학교부터 대학교까지 다양한 학교급의 성과가 공개되며, 특히 입시와 직결된 고등학교 주요 교과(국어ㆍ영어ㆍ수학) 사례가 집중 조명된다.

대표 발제자인 광주 서강고 노정아 교사는 “단순 암기식 공부로 영어를 포기했던 학생(전교 159등)에게 피클의 탐구 질문 기반 학습법을 적용한 결과, 전교 39등으로 성적이 수직상승했다”며 “이는 과학적 접근이 하위권 학생에게도 강력한 동기부여와 성취를 만들어낸다는 증거”라고 발표할 예정이다.

한편 피클랩은 이번 박람회를 기점으로 글로벌 AI 테크 기업으로의 도약을 선언했다.

피클랩은 자사의 핵심 엔진인 ‘학습과학 기반 수업 설계 및 반응 분석 알고리즘’에 대한 특허 출원을 완료해 독자적인 기술력을 확보했다.

나아가 전 세계 에듀테크 솔루션들이 경쟁하는 글로벌 챌린지 ‘툴스 컴피티션(Tools Competition)’에서 2라운드(본선)에 진출하며 세계 무대에서도 통하는 혁신성을 입증받았다. 이에 발맞춰 기업 브랜드를 재편했다.

정찬필 피클랩 대표는 “PICL은 교실을 자율주행 자동차처럼 스마트하게 운영하게 해주는 범용 운영체제”라며 “이번 박람회는 대한민국 교육이 경험과 감에 의존하던 ‘티칭’을 넘어 데이터와 과학에 기반한 ‘코칭’의 시대로 진입했음을 알리는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.