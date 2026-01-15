“이미 공사 중인 국가 전략 사업 이전 주장은 비정상적…기업 발목 잡지 말아야”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 국회 행정안전위원회 소속 고동진 국민의힘 의원(서울 강남구병)은 15일 용인 반도체 클러스터 주무 부처인 산업통상자원부가 ‘새만금 등 호남 이전에 대하여 검토한 바 없으며, 이전 문제는 기업이 자체적으로 결정할 사항’이라고 공식 보고했다고 밝혔다.

이날 고 의원에 따르면 산업통상자원부는 최근 반도체 특별법을 추진 중인 고 의원에게 “용인 반도체 클러스터의 안정적인 전력과 용수 공급을 위한 효율적 방안을 지속적으로 체크하고 있다”며 “호남 이전에 대한 기후부 장관의 발언은 대규모 송전망 건설의 어려움과 지산지소형 전력망 구축의 필요성을 설명하는 과정에서 전력·용수 담당 장관으로서의 고민을 설명한 것으로 이해하고 있다”고 전했다.

이에 대해 고 의원은 “반도체 클러스터는 부지, 전력, 용수, 인력, 교통, 동선, 정주 환경 등 다양한 환경을 고려해서 수년간 준비한 국가의 전략 사업”이라며 “이미 땅을 파고 한창 공사 중인 사업을 뜬금없이 호남 지역으로 위치를 변경하자는 것은 국가의 신뢰를 정치가 스스로 파괴하는 비정상, 비상식, 비논리, 비합리적인 행태”라고 질타했다.

그는 “태양광 등의 재생 에너지는 대규모의 전력이 안정적으로 필요한 반도체 클러스터와 같은 최첨단 산업에 부합하지 않는다”며 “정치권이 기업의 성장을 위해 해야 할 일은 전폭적인 지원이지 황당무계한 논리로 기업의 발목을 잡아서는 안 된다”고 강조했다.