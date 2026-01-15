공천헌금 논란 불거진 뒤 첫 소환 조사 1억원 실제 공천 대가였는지 조사 방침

[헤럴드경제=이용경 기자] 경찰이 공천헌금 수수 의혹을 받는 무소속 강선우 의원에게 오는 20일 출석해 조사받으라고 통보했다. 의혹이 불거진 지 3주 만이다.

15일 경찰에 따르면 서울경찰청 공공범죄수사대는 최근 강 의원 측에 20일 소환 조사 일정을 통보했다.

더불어민주당 소속이다가 현재는 탈당한 강 의원은 2022년 지방선거를 앞두고 사무국장인 남모 전 보좌관을 통해 김경 서울시의원이 공천 대가로 건넨 1억원을 수수한 혐의 등을 받는다.

당시 강 의원은 민주당 서울시당 공천관리위(공관위) 위원이었고 공천헌금을 받고 나서 공관위 간사였던 김병기 의원과 면담했다고 한다. 그런데 지난달 29일 당시의 녹취록이 언론을 통해 공개되면서 공천헌금 의혹이 대대적으로 불거졌다.

경찰은 강 의원을 피의자 신분으로 불러 당시 건네받은 1억원이 실제 공천의 대가였는지 등을 규명할 방침이다. 강 의원은 녹취록이 공개되자 “공천을 약속하고 돈을 받은 사실이 없다. (전 보좌관을 통해) 반환을 지시했고 반환됐음을 확인했다”고 해명했다.

이는 김 시의원이 경찰에 제출한 자수서 내용과 배치되는 내용이다. 자수서에는 ‘강 의원 측을 만나 1억원을 전달했다’, ‘현장에 강 의원과 전직 보좌관인 남모 씨가 함께 있었다’는 내용이 담긴 것으로 알려졌다. 경찰이 참과 거짓을 밝혀내야 하는 대목이다.

하지만 강 의원은 “어떠한 돈도 받은 적이 없다”며 의혹을 완강히 부인하고 있다. 특히 남 전 보좌관으로부터 관련 사안에 대해 보고받기 전에는 1억원 수수 사실을 전혀 몰랐다고 주장했다.

한편 강 의원에게 1억원의 공천헌금을 건넨 혐의를 받는 김 시의원은 이날 오전 9시께부터 경찰에 재출석해 조사를 받고 있다.