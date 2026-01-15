아동·청소년 동행카드 1월 15일부터 발급 시작 성북구에 주민등록이 되어 있는 13세 청소년 또는 중학교 1학년 대상 다양한 체험의 기회를 제공하는 연간 10만원의 포인트 카드 발급

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구가 이달 15일부터 ‘2026년 성북구 아동·청소년 동행카드’ 발급을 시작한다.

발급 대상은 성북구에 주민등록이 돼 있는 13세 청소년 또는 중학교 1학년으로, 주소지 관할 동 주민센터에 방문하거나 성북구청 누리집에서 신청할 수 있다.

동행카드는 2017년 전국 최초로 도입된 정책으로, 자유학기제를 맞은 아동·청소년들에게 문화·예술·체육·진로 탐색 등 다양한 활동을 지원한다.

신청 기간은 이달 15일부터 11월 30일까지이며, 신청일 기준 성북구에 주민등록이 돼 있어야 한다. 발급된 카드는 동행카드 누리집에서 사용자 등록 후 사용할 수 있다. 사용 기한은 12월 15일로, 기한이 지나면 잔여 포인트는 자동 소멸한다.

동행카드는 문화·진로 체험을 비롯해 놀이·여가, 서점·문구, 영화관, 체육활동, 미술관·박물관 등 동행카드 가맹점에서 사용할 수 있다. 2026년 1월 기준 가맹점은 155곳으로, 성북구는 동행카드의 사업 취지와 사용자들의 흥미에 맞는 다양한 가맹점을 상시 모집·발굴할 계획이다.

성북구청 관계자는 “동행카드는 아동·청소년이 스스로 사용처를 선택해 다양한 체험을 할 수 있도록 지원하는 사업”이라며 “체험 활동 기회를 넓히기 위해 지속적으로 가맹점을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.