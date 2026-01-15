버스덕트 생산 설비 확충 대규모 자동차용 전선 생산라인도 구축

[헤럴드경제=한영대 기자] LS전선은 멕시코 중부 케레타로주에 위치한 생산법인 LSCMX에 약 2300억원을 투입, 전력 인프라 및 모빌리티 부품 통합 생산 기지를 구축한다고 15일 밝혔다.

이번 투자의 골자는 LSCMX를 단순 생산 거점에서 에너지와 모빌리티 사업을 융합한 ‘미주 통합 전진기지’로 격상하는 것이다.

우선 북미 인공지능(AI) 데이터센터 시장의 성장에 대응하기 위해 버스덕트 생산 설비 확충에 대규모 투자를 진행한다. 생산 능력을 극대화함으로써 글로벌 빅테크 기업들의 인프라 확충 수요에 최적화한 공급 체계를 갖출 계획이다.

이와 함께 대규모 자동차용 전선 생산 라인을 신규 구축해 모빌리티 분야로 사업 영역을 확장한다. 내연기관용부터 전기차(EV)용 고전압 전선까지 아우르는 풀 라인업을 구축함으로써 북미 완성차 업체들의 부품 현지화 요구에 적극 대응할 예정이다.

공장이 들어설 케레타로주는 물류 인프라가 우수하고 인근에 글로벌 완성차 업체들이 밀집해 있다. LS전선은 이번 투자를 통해 북미 시장 접근성을 획기적으로 개선할 수 있게 됐다. 또 핵심 공정의 현지 내재화를 통해 북미 자유무역협정(USMCA) 무관세 요건을 충족, 급변하는 통상 환경 변화에도 유연하게 대응할 수 있게 됐다.

LS전선은 이번 투자로 미국 버지니아주 해저케이블 공장 LS그린링크와 멕시코 법인을 잇는 ‘북미 생산 최적화 체계’를 완성할 전망이다. 미국 본토의 고부가가치 제품과 멕시코의 원가 경쟁력 제품을 앞세운 전략적 분업을 통해 북미 시장 내 독보적인 지위를 공고히 할 예정이다.

LS전선 관계자는 “LSCMX는 에너지와 모빌리티 사업의 시너지를 극대화하는 전략적 요충지가 될 것”이라며 “북미 생산 거점 간 최적화를 통해 글로벌 빅테크와 완성차 업계의 핵심 파트너로 도약하겠다”고 말했다.