“150만원→5만원, 얼마나 안 팔리면” 최고 제품 자랑하더니…‘못 팔겠다’ 백기

[헤럴드경제=박혜림 기자] “팔아봐야 손해?” 얇은 두께와 디자인을 경쟁력으로 내건 ‘초슬림 폰’이 시장에서 자취를 감추는 모양새다. 일부 휴대폰 판매점에서는 초슬림폰 제품이 10만원도 안 되는 가격에 판매되는 등 찬밥 신세를 면치 못하고 있다. 디자인을 위해 성능을 희생하던 기존의 문법이 고객들에게 외면 받은 결과다. 이런 가운데 메모리 가격까지 급등하며 제조사들은 초슬림폰 양산을 잇따라 포기하고 있다. 14일 IT 업계에 따르면 중국 메이주는 이달 출시 예정이었던 초슬림 모델 ‘메이주 22 에어’의 출시를 취소했다. 메이주 22 에어는 애플의 아이폰 에어와 유사한 초슬림 제품이었다. 하지만 아이폰 에어의 흥행 부진과 더불어 메모리 가격 폭등에 발목이 잡혔다. 완즈창 메이주 그룹 CMO는 “4분기 이후 메모리 가격의 급격한 상승은 생산 비용뿐 아니라 스마트폰 사업 계획에도 큰 타격을 입혔다”고 말했다. 이에 앞서 중국 샤오미도 지난해 아이폰 에어를 겨냥해 개발했던 샤오미17 에어