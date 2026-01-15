30여 년간 외교 현장 근무 대미 외교 정책 이해도 높아 구광모 ㈜LG 대표 中 경제사절단 수행으로 업무 시작

[헤럴드경제=박지영 기자] LG가 글로벌 정책 대응 역량 강화를 위해 그룹의 전략 싱크탱크 수장을 교체했다. LG는 글로벌전략개발원장에 고윤주 LG화학 최고지속가능전략책임자(CSSO·전무)를 선임했다고 15일 밝혔다.

LG글로벌전략개발원은 2023년 LG경영개발원 산하에 설립된 조직으로, LG의 주요 사업에 영향을 미치는 해외 정세와 주요국 정책 변화를 분석해 그룹 차원의 전략적 대응 방향을 제시하는 자문 기관이다.

고 신임 원장은 30여 년간 외교 현장에서 근무한 정통 외교관 출신으로, 북미 시장과 글로벌 통상·외교 환경에 대한 이해도가 높은 인물로 평가받는다. 1968년생으로 연세대학교를 졸업하고 1995년 외무고시 29회로 외교부에 입부한 뒤 주미국 1등서기관, 주뉴욕 영사, 북미국 심의관 등을 거치며 미국 외교 현안을 폭넓게 담당했다.

특히 트럼프 1기 행정부 시절인 2019년 외교부 북미국장을 역임했으며, 2021년에는 주미국대사관 차석 겸 정무공사로 근무하며 대미 외교 정책 전반에 대한 이해도가 높은 것으로 알려졌다. 이후 2022년 제주특별자치도 국제관계대사로 임명돼 대외 경제 협력과 국제 행사 유치, 국제 교류 사업 등 다양한 글로벌 현안에 대한 자문과 지원을 수행했다.

이 같은 경험을 바탕으로 고 원장은 2024년 LG화학에 합류해 글로벌 대관과 ESG 전략을 총괄했다. 국내외 통상 정책에 대한 분석을 통해 사업 전략 수립을 지원하는 한편, 글로벌 공급망 다변화와 공급망 전반의 탄소 감축 전략을 주도하며 ESG 경영 고도화에 기여했다.

글로벌전략개발원에서는 트럼프 2기 정부를 비롯한 주요국 정부 및 국제기구 네트워크 강화, 지정학적 리스크에 따른 경영 전략 시나리오 수립 지원 등 그룹 차원의 정책 리스크 대응 체계를 한 단계 격상시킬 것으로 기대된다.

고 원장은 올해 초 중국 국빈방문에 경제사절단으로 동행한 구광모 ㈜LG 대표를 수행하며 업무를 시작했다. 구광모 ㈜LG 대표는 중국 베이징에서 열린 한중 비즈니스포럼과 국빈만찬에 참석해 주요 경제계 인사들과 한중 경제협력을 논의한 바 있다.