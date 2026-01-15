[헤럴드경제=조용직 기자] 혼마골프가 비즐(BeZEAL) 시리즈의 차세대 모델 ‘비즐4(BeZEAL4)’를 이달중 출시한다고 15일 밝혔다.

비즐4는 세련된 디자인과 강력한 퍼포먼스를 동시에 갖춘 모델로, 드라이버를 비롯해 페어웨이 우드, 유틸리티, 아이언으로 구성된 풀 라인업으로 구성됐다. 아마추어 골퍼의 스윙 특성과 플레이 스타일을 고려한 설계를 통해 전반적인 완성도를 한층 끌어올린 것이 특징이다.

비즐4는 아마추어 골퍼의 탄도와 직진성, 비거리 고민을 해결하기 위해 개발된 모델로, 볼의 궤적에 대한 부담을 줄이고 이상적인 높이와 안정적인 직진성, 향상된 비거리를 보다 쉽고 일관되게 구현하는 데 초점을 맞췄다.

최신 셀 카본 크라운 구조를 비롯한 혼마골프의 최신 기술을 적용해 직진성은 물론 관용성과 타구감 전반에서 한 단계 진화한 퍼포먼스를 구현했으며, 볼이 뜨지 않거나 방향성이 불규칙한 골퍼, 스핀량이 적은 골퍼에게도 안정적인 플레이를 지원한다.

혼마골프는 비즐4 출시를 기념해, 1월 출시 일정에 맞춰 구매 프로모션을 진행할 예정이라고 밝혔다.