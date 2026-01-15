서울 시내버스 노사의 임금·단체협약 협상이 14일 타결됐다. 협상 결렬로 노조가 전면 파업에 돌입한 지 이틀 만이다. 노사는 2025년도 임금을 2.9% 인상하기로 합의했다. 2.9% 인상률은 1차 조정안이었던 0.5%보다는 높고, 노조가 요구했던 3.0%보다는 낮은 수준이다. 이날 오전 서울 종로구 세종대로 사거리에서 시내버스가 운행하고 있다. 임세준 기자


