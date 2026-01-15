‘요기요’ 연계 배달범위 등 늘려 래미안 단지 실증, 만족도 95%

삼성물산이 자율주행 배달로봇(사진) 혁신 서비스를 확장 운영한다고 15일 밝혔다.

배달플랫폼 ‘요기요’와 연계해 배달 가능 식·음료점을 늘리고, 공용공간까지만 가능하던 배달 범위를 세대 현관까지 가능하도록 서비스를 혁신한 것이다.

삼성물산은 지난 해 서울 서초구에 소재한 래미안리더스원 단지를 중심으로 자율주행 로봇 기업 뉴빌리티와 협업해 음식배달로봇의 서비스 실증을 마쳤다. 실증기간 동안 음식배달로봇 서비스를 이용한 입주민의 만족도는 95%에 달했다.

삼성물산은 실증을 통해 아파트 단지 내 음식배달로봇 서비스의 주요 선결 과제인 공동 현관 자동문 개폐 및 엘리베이터 호출 연동 등 기술적 문제를 해결했다. 입주자 대표회 및 관리사무소와 협의를 도출해 각 세대 현관문 앞까지 로봇이 배달하는 ‘도어 투 도어(Door to Door)’ 상용 서비스도 구축했다.

음식배달로봇은 일반 보행 속도로 자율주행해 단지 내에서 안전한 이동은 물론, 주문자만 배달음식 픽업이 가능해 파손없이 온전하게 배달할 수 있다. 뿐만 아니라 단지내 배달 이동수단 통행으로 인한 위험, 외부인 출입 갈등 등의 문제도 줄일 수 있다.

이번 서비스 확장으로 배달가능 음식점 수도 더 많아졌다. 배달플랫폼 ‘요기요’와 연계하고 반경 1.2km 이내의 식음료점 130여개로 범위가 확대돼 입주민 선택의 폭을 넓히고 만족도를 높일 방침이다. 홍승희 기자