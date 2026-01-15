[헤럴드경제=김성훈 기자] 김이 한류 인기에 힘입어 지난해 수출이 큰 폭으로 늘었다. 김의 주도로 지난해 수산식품 수출액은 역대 최대를 기록했다.

해양수산부는 지난해 수산식품 수출액이 1년 전보다 9.7% 증가한 33억3000만 달러(약 4조9000억 원)로 역대 최대를 기록했다고 15일 밝혔다.

수출 1위 품목은 김으로 전체 수산식품 수출액의 3분의 1인 11억3천만 달러(약 1조6700억 원)다. 1년 전보다 13.7% 늘었다.

김은 최근까지 한국, 일본 등 동아시아 일부 지역에서만 소비되던 음식이었다. 서양에서는 ‘바다에 난 풀’ 정도로 취급되며 혐오 식품에 가깝게 인식됐다. 이는 미역이나 다시마 등 다른 해조류도 마찬가지다.

그러나 김밥을 비롯해 해외 소비자들의 입맛에 맞춘 다양한 형태의 제품이 개발되고 한류가 인기를 끌면서 외국인들도 김의 맛에 눈을 뜨기 시작했다. 다이어트 식품으로 알려진 점도 인기의 요인이다.

고등어와 오징어도 수출 효자다. 고등어의 지난해 수출액은 2억 달러로 전년보다 128.8% 증가했다. 최근 국내에서 많이 잡히는 소형 고등어를 아프리카에서 선호해, 아프리카로의 수출이 전체의 절반을 차지한다. 오징어는 1억1000만 달러로 48.7% 늘었다. 국내에서 선호하는 ‘살오징어’의 어획량이 줄어든 대신, 남태평양이나 남대서양에서 잡는 ‘대왕오징어’와 ‘일렉스 오징어’ 생산량이 늘면서 수출이 증가했다.

이 밖에 이빨 고기(메로)와 넙치, 게살 등의 수출도 증가세를 보였다.

국가별로 보면 일본(6억8000만 달러), 중국(6억2000만 달러), 미국(5억2000만 달러), 유럽연합(EU) 등 주요 수출국 모두 고른 성장세를 나타냈다.