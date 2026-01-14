[헤럴드경제=최원혁 기자] ‘일타강사’로 불리는 현우진(38) 씨가 문항 제공 대가로 교사 1명당 최대 약 1억8000만원을 건넨 것으로 확인됐다. 유명 영어 강사 조정식(43) 씨는 출간되지 않은 EBS 교재 문항을 집필진으로부터 미리 받아본 것으로 드러났다.

14일 국민의힘 박준태 의원실이 법무부로부터 제출받은 현씨와 조씨의 청탁금지법 위반 등 혐의 공소장에 따르면 메가스터디 수학 강사인 현씨는 지난 2020년부터 2023년까지 현직 교사 3명에게 수학 문항을 제공받는 대가로 총 4억2000여만원을 송금한 것으로 조사됐다.

현씨는 현직 사립고 교사 A씨가 제작한 수학 시험 문항을 제공받는 대가로 2020년 3월부터 2023년 5월까지 A씨에게 총 1억6700여만원을 송금하고 또 다른 사립고 교사 B씨로부터도 문항을 제공받고 1억7900여만원을 송금한 것으로 드러났다. 또 2020년 3월부터 2023년 6월까지 현직 교사 C씨에게도 수학 시험 문항 제작 대가로 7530만원을 배우자 명의 계좌로 지급한 것으로 조사됐다.

이와함께 메가스터디 유명 영어 강사 조씨는 지난 2021년 1월부터 2022년 10월까지 현직 교사들에게 영어 문항을 제공받는 대가로 8300여만원을 지급한 것으로 조사됐다.

검찰은 조씨가 아직 출간되지 않은 EBS 교재를 현직 교사들로부터 받아 재산상 이득을 취했다고 보고 업무상 배임 교사 혐의도 적용했다.

공소장에 따르면 조씨는 2021년 1월 자신의 강의 교재 제작업체를 설립한 D씨에게 ‘수능특강 교재 파일이 시중에 안 풀렸는데, (현직 교사) E씨로부터 미리 받아달라’고 해 출판 전인 ‘2022학년도 수능특강 영어독해연습’ 교재 파일을 전송받았다.

해당 교재의 집필진으로 참여했던 현직 교사 E씨는 ‘EBS에 제공한 문항을 타 출판사 등 제3자에게 제공하면 안 된다’는 집필약정서와 보안서약서를 작성했음에도 D씨에게 카카오톡으로 ‘2022학년도 수능특강 (영어독해연습) 정답’, ‘2022학년도 수능특강 (영어독해연습) 본문’ 등의 파일들을 전송한 것으로 드러났다.

서울중앙지검 형사7부(부장검사 최태은)는 지난달 29일 현씨와 조씨를 비롯해 전현직 교사 등 46명을 청탁금지법 위반 등 혐의로 불구속 기소했다.

현씨는 검찰 기소 이후 “수능 문제를 유출하거나 거래한 사실은 없다”며 “문항을 제공한 교사들은 이미 시중 교재 집필 이력이 활발한 분들이었고 오로지 문항의 완성도를 기준으로 평가해 구매했다”는 입장을 밝힌 바 있다.