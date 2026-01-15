권역별 성장엔진-산업별 투자유치 설명회 전국 31개 기관 협력 강화 5극 3특 광역별 투자유치 타깃 및 투자유치 협력안 논의

[헤럴드경제=서재근 기자] 코트라는 지자체 및 경제자유 구역청(FEZ)을 초청해 지난 14일 코트라 본사에서 ‘2026 산업별 투자유치 전략 설명회’를 개최했다고 15일 밝혔다.

코트라 내 투자유치 전담기구인 인베스트코리아 및 31개 지자체와 경자청 투자유치 관계자가 모여 ▷2026 투자유치 전망과 전략 ▷지역별 성장엔진 역할을 할 대표 산업별 투자유치 전략을 공유하고, 지역 균형 발전에 이바지하기 위한 투자유치 방안을 협의했다.

코트라 관계자는 “지난해 외국인투자(FDI) 유치 신고액은 글로벌 불확실성 확산에도 불구하고 전년보다 4.3% 늘어난 360억5000만 달러로 역대 최대치를 기록했다”며 “다만 올해 투자유치 여건은 주요국의 자국 중심주의, 제조업 중심 산업정책 확산으로 더욱 녹록지 않을 전망이다. 전체 투자유치 규모 확대뿐 아니라 지역경제 기여형 투자유치를 위해서는 관련 기관 간 협력이 중요하다”고 설명했다.

정부는 지난해부터 지역 성장 체제 전환에 기여하는 외국인투자유치를 강조하고 있다. 2025년 12월 산업통상부는 코트라, 산업단지공단 및 13개 광역시·도, 5개 경제자유구역청과 함께 ‘중앙-지방 외국인투자 정책협의회’를 열고 지역 중심 외투유치 정책 방안을 논의했다.

코트라도 5극 3특 중심 산업-지역 연계 투자유치로 지역 성장에 기여한다는 목표로 12개 지방지원본부 투자유치 역할을 강화하고, 지자체·경자청·지방 산단과 협력 강화 방침을 세운 바 있다.

이날 설명회에서는 인베스트코리아 산업별 투자유치 PM들이 ▷ICT ▷반도체 ▷미래차 ▷에너지 ▷물류 ▷로봇 등 총 10개 대표산업별 핵심이슈와 투자유치 전략을 발표하고, 무역안보관리원과 한국데이터센터 연합회가 각각 ‘경제안보 시대 투자유치 전략’, ‘AI인프라 유치 전략’에 대한 강연도 진행했다.

아울러 산업별 PM과 지자체 투자유치 담당자간 상담을 통해 5극 3특 광역별 투자유치 타겟 및 메가특구 유치 희망산업과 투자유치 협력 방안 논의도 이어졌다.

김태형 인베스트코리아 대표는 “지역경제 기여형 투자유치를 위해서는 정부와 지자체, 산업계가 긴밀히 협력하는 것이 필수적이다”라며 “5극 3특 지역별 특성이 반영된 산업-지역 연계 투자유치 확대를 위해 지자체·경자청 등과 사업, 정보 면에서 더 많이 협력하며 함께 뛰겠다”고 말했다.