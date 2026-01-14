백경현 시장 “현재·미래 세대가 더 나은 삶을 누리기 위한 중요한 지향점”

[헤럴드경제=박준환 기자]구리시(시장 백경현)가「구리시 지속가능발전 기본 전략 및 추진계획」을 바탕으로 ‘2026년 구리시 지속가능발전을 위한 추진 세부 계획’을 지난 1월 13일 수립, 본격적인 추진에 나섰다.

이번 추진 세부 계획은 ‘모두가 함께하는 스마트 미래도시 구리!’를 비전으로, 경제·사회·환경·제도 이렇게 4개 분야 17개 목표(GR-SDGs)와 107개 지표 이행과제의 실효성 있는 목표 달성을 위해 관리 체계와 평가 체계 개선에 중점을 두고 마련했다.

구리시는 지난해 12월 「2025년 제2회 구리시 지속가능발전위원회」를 개최해 「구리시 지속가능발전 기본 전략 및 추진계획」에 따른 107개 지표의 2025년도 이행 실적을 점검하고, 보완·개선 사항을 논의한 바 있다.

이번 2026년 추진 세부 계획은 해당 논의 결과를 반영해 수립했으며, 지표별 목표 달성률 제고를 위한 구체적인 추진 방안을 담고 있다.

주요 개선 사항으로는 ▷지표별 추진 실적 관리를 위한 지표 책임관제 운영 ▷목표 기준 명확화와 실적 제고를 위한 지표 담당자 교육 및 실무회의 실시 ▷지속가능발전 기본 전략 및 추진계획 이행 지표 평가 방식 개선 ▷부서장 보고회 운영 ▷구리시 지속가능발전위원회 반기별 보고 ▷지속가능발전 전략 지표 오류 정비 등이 포함됐다.

백경현 구리시장은 “지속 가능한 발전은 현재 세대는 물론 미래 세대가 더 나은 삶을 누리기 위한 중요한 지향점”이라며, “2026년에도 책임감을 느끼고 지표별 목표를 충실히 이행해 구리시의 지속 가능한 발전을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 구리시는 이번 추진 세부 계획 수립을 계기로 현재 추진 중인 지속가능발전 지표를 체계적으로 점검하고, 지속 가능한 도시 조성에 박차를 가함으로써 구리시의 ‘담대한 도전의 시작’을 구체화해 나갈 방침이다.