408명 지원해 35명 선발, 2월 9일까지 4주간 현장 근무 청년 자율방범대, 노동법 교육 등 프로그램도 함께해

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 서울 강서구(구청장 진교훈)는 ‘2026년 겨울방학 대학생 행정인턴’ 35명을 대상으로 오리엔테이션을 개최했다.

이번 오리엔테이션에서는 근무지별 업무 내용과 행정 현장 체험 전반에 대해 안내하는 시간을 가졌다.

‘겨울방학 대학생 행정·복지체험단’은 구청과 동 주민센터, 종합사회복지관, 우리동네키움센터 등에 배치돼 행정 및 복지 업무를 보조하고, 주민을 직접 대면하는 현장 행정을 경험하게 된다.

이번 대학생 인턴은 총 408명이 지원해 높은 경쟁률을 보였으며, 이 중 35명이 최종 선발됐다. 인턴들은 주 5일, 하루 5시간씩 근무하며, 1월 13일부터 2월 9일까지 4주간 근무하게 된다.

오리엔테이션에 참석한 한 학생은 “향후 공무원 시험 준비를 위해 행정 업무를 미리 경험해 보고 싶다”고 기대를 드러냈다. 또 종합사회복지관으로 배치받은 학생은 “행정과 복지 분야를 두루 경험할 수 있어 기대된다”고 소감을 전했다.

구는 이 밖에도 재난안전 및 보건안전 관련 현장 체험을 위해 청년 자율방범대 활동 참여 기회를 제공하고, 근로기준법의 기본 내용과 노동자의 권리를 이해할 수 있는 노동법 교육도 1월 중 진행할 계획이다.

마지막으로 2월 9일 간담회에서는 소감 발표와 구정 발전 아이디어를 제안하며 그간의 활동을 마무리하게 된다.

구 관계자는 “방학 기간 중 인턴에 지원한 학생들의 자세가 적극적이고 열의가 넘쳐서 무척 기대된다”며 “민원인과 지역 주민을 직접 만나면서 구청이 지역사회에서 어떤 역할을 하는지 체감할 수 있을 것”이라고 말했다.