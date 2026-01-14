구민 1500여 명과 함께 새해 맞이…2026년 구정 운영 방향 6개 분야 제시 ▲맞춤형 복지 강화 ▲AI 기본사회 구현 ▲힐링·정원도시 조성 ▲혁신경제도시 육성 등

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 1월 13일 오후 3시 관악아트홀에서 병오년 새해, 관악의 힘찬 출발을 알리는 ‘2026년 관악구 신년인사회’를 개최했다.

이번 행사에는 박준희 관악구청장을 비롯한 국회의원, 시·구의원, 유관기관의 장과 구민 1500여 명이 한 자리에 모여 새해 건강과 안녕을 함께 기원했다.

구는 본격 행사 시작 전 ‘튠어라운드’의 팝 재즈 공연과 ‘히어로즈 앙상블’의 클래식 공연으로 막을 올리며 힘찬 새해의 출발에 즐거움을 더했다.

본 행사가 시작하며 무대에서는 관악구립여성합창단의 축가가 진행됐으며, 이어 아이부터 어르신까지 주민 각계 각층의 새해 소망을 담은 영상이 상영돼 구민과 함께 가정의 안녕과 민생 안정, 구정 발전을 염원하는 시간을 가졌다.

이후 박준희 관악구청장을 비롯한 관악구의회 의장, 국회의원, 각 정당 위원장의 새해 인사와 덕담이 이어졌다.

박 구청장은 이날 새해 인사와 함께 ▲기본적인 삶을 보장받을 수 있는 맞춤형 복지 강화 ▲인공지능(AI) 기본사회 구현 ▲힐링·정원 도시 관악 조성 ▲혁신경제도시 육성 ▲안전하고 쾌적한 생활환경 조성 ▲청년이 머물고. 교육·문화가 생동하는 활기찬 도시 조성 등 6개 분야로 나눠 2026년도 구정 운영 방향을 제시했다.

박 구청장은 “올해는 민선 8기 여정을 내실 있게 마무리해야 하는 중요한 시점”임을 강조하며, “공약 사업들의 완성도를 높여 끝까지 구민과의 약속을 성실히 이행하겠다”는 강력한 의지를 표명했다.

이어 “올해 관악구는 구민의 삶을 가장 가까이에서 돌보는 ‘기본이 튼튼한 사회’를 최우선 목표로 삼고, 앞서 제시한 6개 분야를 중심으로 구민 모두가 실질적으로 체감할 수 있는 확실한 성과를 창출하겠다”는 포부를 밝혔다.

행사는 ‘비슬무용단’의 한국 무용 기반의 깃발 퍼포먼스 공연으로 마무리됐다. 구 관계자는 “전통의 품격을 담아 화려하고 신명 나는 깃발무 공연을 통해 2026년 관악구 대도약의 의지를 표현하고, 병오년 새해의 힘찬 출발을 알린 것”이라고 설명했다.

박준희 구청장은 “그간의 성과에 안주하지 않고, 달리는 말에 채찍질하는 ‘주마가편(走馬加鞭)’의 자세로 관악의 대도약을 이뤄낼 것”이라며 “50만 구민 모두가 행복한 관악을 만들기 위해 계속해서 열심히 뛰겠다”고 말했다.