코펜하겐서 덴마크 총리와 공동 기자회견 “미국의 소유·지배·편입 원치 않는다” 분명히 밝혀 미·덴마크·그린란드 외무장관 회동 앞두고 긴장 고조

[헤럴드경제=서지연 기자] 그린란드 총리가 “미국의 일부가 되느니 덴마크에 남겠다”고 공개적으로 밝히며, 그린란드를 향한 도널드 트럼프 미국 대통령의 구상에 정면으로 선을 그었다. 트럼프 대통령이 최근 그린란드의 전략적 중요성을 거론하며 군사적 선택지까지 언급한 가운데, 북대서양 동맹 내부의 긴장도 한층 높아지는 모습이다.

옌스-프레데리크 닐센 그린란드 총리는 13일(현지시간) 덴마크 코펜하겐에서 메테 프레데릭센 덴마크 총리와 함께한 공동 기자회견에서 “우리는 현재 지정학적 위기 상황에 놓여 있다”며 “만약 미국과 덴마크 중 하나를 선택해야 한다면 우리는 덴마크를 택할 것”이라고 말했다. 그는 “그린란드는 미국의 소유물이 되길 원치 않고, 미국의 지배를 받길 원치 않으며, 미국의 일부가 되길 원치 않는다”고 거듭 강조했다.

이번 발언은 트럼프 대통령이 집권 1기였던 2019년 그린란드 매입 구상을 공개적으로 언급한 이후, 최근 들어 다시 그린란드를 미국 안보의 핵심 요소로 거론하며 압박 수위를 높이는 상황에서 나왔다. 트럼프 대통령은 올 들어 “우리가 그린란드를 갖지 않으면 러시아나 중국이 차지할 것”이라며 군사적 행동 가능성까지 시사해 왔다.

프레데릭센 덴마크 총리도 기자회견에서 “가장 가까운 동맹으로부터의 철저히 받아들일 수 없는 압박에 직면해 있다”며 “쉽지 않은 상황이지만, 앞으로가 더 어려울 수 있다는 신호들이 분명히 보인다”고 말했다. 이는 미국의 행보가 단순한 외교적 수사를 넘어 실제 정책 압박으로 이어질 수 있다는 우려를 반영한 발언으로 해석된다.

그린란드는 북미와 유럽을 잇는 전략적 요충지이자, 북극 항로와 희토류 등 자원 문제까지 맞물린 지역으로 평가된다. 이 때문에 트럼프 대통령의 발언은 단순한 양자 문제를 넘어 북대서양조약기구(NATO) 내부의 결속과 신뢰 문제로까지 번지고 있다.

한편 미국과 덴마크, 그린란드 외무장관은 14일 백악관에서 JD 밴스 미국 부통령 주재로 회동할 예정이다. 국제사회는 이 회담을 통해 그린란드를 둘러싼 미국의 의중이 보다 분명히 드러날지 주목하고 있다.