하르키우서 4명 사망

[헤럴드경제=박연수 기자] 러시아가 13일(현지시간) 수도 키이우를 비롯한 우크라이나 곳곳에 미사일과 드론을 동원한 대규모 공습을 감행했다.

로이터·AFP통신에 따르면 러시아군은 이날 새벽 키이우와 우크라이나 제2 도시인 하르키우 등을 공습했다. 우크라이나 내 텔레그램 모니터링 채널들은 러시아가 탄도미사일 약 20발을 발사한 것으로 전했다.

이번 공습으로 4명이 사망하고 여러 명이 다쳤으며 키이우에서는 비상 정전 조치가 시행된 것으로 전해졌다.

올레흐 시네후보우 하르키우 주지사는 “하르키우 외곽에 대한 적의 공격으로 4명이 사망했다”며 “다친 사람은 6명”이라고 전했다. 이호르 테레코프 하르키우 시장은 러시아의 장거리 드론이 아동용 의료 시설을 공격해 화재가 발생했다고 밝혔다. 이곳에서의 인명 피해는 보고되지 않았다.

키이우에서는 러시아의 미사일 공격으로 정전이 발생했다고 우크라이나 국영 전력기업 우크레네르고가 밝혔다. 우크라이나 남부 항구 도시 오데사에서는 이날 공습으로 5명이 다쳤으며 신축 건물과 피트니스 센터, 직업학교 등 곳곳에서 화재가 발생했다. 중부 크리비히르에서도 러시아의 공격으로 2명이 다쳤으며 민간 인프라와 주택, 가스관 등이 파손됐다.

러시아는 에너지 시설도 주요 공격 대상으로 삼았다. 우크라이나 민간 에너지 공급업체 DTEK는 러시아의 공습으로 자사 화력발전소 한 곳이 심각한 피해를 입었다고 밝혔다. 겨울철 우크라이나 전기·난방 공급을 차단하려는 목적으로 풀이된다.

우크라이나도 반격에 나섰다. 우크라이나군은 이날 러시아 로스토프나도누 지역의 드론 제조 공장을 공격했다. 우크라이나 군 당국은 텔레그램을 통해 “이 시설 파괴로 적의 드론 생산 능력이 축소되고 러시아 침략자들의 우크라이나 영토 내 민간인을 겨냥한 공격 능력이 약화할 것”이라고 전했다.