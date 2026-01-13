[헤럴드경제=함영훈 기자] 일본 동경 이케부쿠로에 있는 썬샤인 시티 프린스호텔은 체인소맨 극장판 ‘레제 편’을 테마로 한, 콜라보 식음 프로그램, 오리지널 굿즈, 테마 객실 숙박 플랜 등 애니메이션 체험여행을 론칭했다고 13일 밝혔다. 체인소맨 콜라보레이션 프로모션은 오는 2월 1일부터 4월 12일까지 진행된다.

객실은 체인소맨 세계관을 바탕으로 연출됐으며, 객실 내부 장식과 전용 어메니티, 오리지널 키카드 등 투숙객만을 위한 한정 요소들이 포함됐다. 작품을 ‘보는 것’에 그치지 않고, 실제로 머무르며 체험할 수 있도록 설계했다고 한다. 호텔 내 레스토랑에서는 작품 속 캐릭터와 분위기에서 영감을 받은 한정 메뉴와 애프터눈 티 세트를 선보인다.

최근 일본에서는 애니메이션과 게임 등 콘텐츠 IP를 단순한 관람 대상이 아닌, 숙박·식음·공간 체험으로 확장하는 ‘콘텐츠 관광’ 사례가 늘고 있다. 썬샤인 시티 프린스호텔이 위치한 이케부쿠로 지역은 애니메이션 전문 매장과 쇼핑, 엔터테인먼트 시설이 밀집한 도쿄의 대표적인 서브컬처 중심지이다.