-서울형 강소기업 선정으로 본 비즈그리다(주)의 데이터 기반 성장 전략

-노출 중심에서 성과 중심으로, 타겟 메시지 광고 시장의 변화

빅데이터 기반 성과형 광고 솔루션을 제공하는 비즈그리다(주)가 2025년 서울형 강소기업으로 선정됐다.

비즈그리다(주)는 카드사·통신사·유통사 등에서 확보한 대규모 데이터를 기반으로 정교한 타겟 메시지 광고를 운영하며, 광고 효율을 중시하는 기업들 사이에서 주목받고 있다.

서울형 강소기업은 기술력과 성장 가능성, 고용 창출 효과 등을 종합적으로 평가해 서울시가 선정하는 기업으로, 비즈그리다(주)는 데이터 분석 역량과 실질적인 광고 성과를 중심으로 한 마케팅 모델을 인정받아 이번 명단에 이름을 올렸다.

비즈그리다(주)는 연령, 성별, 지역, 소비 이력, 행동 패턴 등 카드사·통신사·유통사 빅데이터를 분석해 세분화된 고객군을 도출하고, 이를 기반으로 맞춤형 메시지 광고를 집행하는 데 강점을 갖고 있다. 단순 노출이나 클릭 수에 의존하는 기존 광고 방식과 달리, 실제 전환 가능성이 높은 고객을 중심으로 메시지를 전달하는 구조를 통해 광고 효율을 높이는 것이 특징이다.

특히 LMS와 MMS 등 타겟 메시지 광고를 활용해 고가망 고객을 정밀하게 선별하고, 캠페인 목적에 맞춘 메시지를 전달함으로써 성과 중심의 마케팅 모델을 구축해 왔다. 이러한 방식은 부동산 분양, 교육, 건강기능식품, 금융 등 전환 성과가 중요한 업종을 중심으로 활용 범위를 넓혀가고 있다.

비즈그리다(주)는 데이터 기반 광고 시장에서 실효성을 중시하는 마케팅 모델을 지속적으로 고도화하고 있다.

타겟 메시지 광고를 중심으로 인플루언서 광고, 라이브커머스, 엘리베이터 광고, IPTV 광고 및 분석 리서치 상품 등 다양한 채널을 연계한 통합 마케팅 상품을 운영하며, 캠페인 목적에 따라 전략을 설계하고 있다.

회사 측은 지금까지 국내 대표 100여 개의 광고주 캠페인 집행 경험을 바탕으로 업종별 특성과 고객 행동 데이터를 축적해 왔으며, 이를 토대로 광고주의 상황에 맞는 맞춤형 전략을 제안하고 있다. 이러한 경험과 데이터 자산이 이번 서울형 강소기업 선정의 주요 배경이 됐다는 평가다.

비즈그리다(주) 관계자는 “무분별한 노출 중심 광고에서 벗어나, 실제 성과로 이어질 수 있는 정밀 타겟팅과 성과형 마케팅이 시장의 주요 흐름으로 자리 잡고 있다”며 “앞으로도 데이터 분석 역량을 기반으로 광고주에게 현실적인 마케팅 대안을 제시하는 기업으로 역할을 이어가겠다”고 밝혔다.

이번 서울형 강소기업 선정을 계기로 비즈그리다(주)는 데이터 기반 광고 시장에서 경쟁력을 강화하고, 성과 중심 마케팅 모델을 중심으로 사업 영역을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.