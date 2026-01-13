사진2-전문언론인 심사위원단(심사위원장: 전영순 발행인)으로 구성된 [더코리아저널/The Korea Journal]로부터 공로패 수여받는 재클린최 예술감독(제공-문화법인A2N)

지난 10일, 대한민국 문화예술가들의 생애를 집대성해 온 재클린 최(최경숙) 감독이 언론계 원로 및 전문가들로부터 그간의 헌신과 집필 능력을 인정받아 ‘2025 문화예술 공로상’ 및 ‘2025 올해의 기사상’의 최종 수상자로 선정(12월 13일 발표)되어 서울 서초동 갤러리반포5에서 공식 상패 수여식을 가졌다.

전 세계로 송출되는 글로벌 미디어 [더코리아 저널/The Korea Journal]은 수석 편집위원으로 활동 중인 피아니스트이자 예술감독인 재클린 최(최경숙)에게 대한민국 문화예술의 가치를 해외 교민 사회와 글로벌 시장에 널리 알린 공로로 ‘문화예술 공로상’과 최고의 칼럼을 쓴 영예의 ‘2025 올해의 기사상’을 수여했다.

재클린 최 감독은 국내최초(클래식 부문)로 정부 수출마케팅 사업에 선정되어 문화예술 장인 송승환, 한동일, 강동석, 이영조를 비롯해 국악인 안숙선. 뮤지컬 배우 김소연, 여행 작가 손미나, 피아니스트 송영민, JTBC 슈퍼밴드 우승자 첼리스트 홍진호, 영 크리에이터 ‘또모’까지 총 182명의 대한민국을 대표하는 다양한 장르의 문화예술가들을 아카이빙하며, K-컬처의 지속 가능성을 텍스트로 증명해 왔으며 해외 시장에 우리 예술의 깊이를 알리는 문화사절단의 역할을 충실히 수행해왔다.

또한 [Classic J/클래식제이] 프로젝트를 통해 구축된 방대한 아티스트 데이터를 바탕으로, 한국인의 정서와 예술적 성취를 연결하는 심도 깊은 칼럼을 연재하며 큰 반향을 일으켰다. 특히 단순한 비평을 넘어 문화 예술의 힘이 사회적 트라우마를 치유하고 산업적 영감을 줄 수 있음을 설득력 있게 제시해 왔다.

이번 수상은 방송통신위원회 및 전 고려대 언론학과 교수 등을 거친 언론계 최고 권위자들이 심사위원으로 참여하여 ‘실력과 공로에 대한 예우’로 진행되었으며, 엄격한 절차를 통한 공신력 있는 선정으로 그 의미를 더했다.

현장에 참석한 업계 관계자들은 최 감독의 헌신적 업적과 예술적 통찰력이 단순한 기록을 넘어, 현대 산업의 철학과 예술이 만나 새로운 문화적 파동을 일으킬 것으로 기대한다고 전했다.

재클린 최 감독은 “예술의 순수성이 사회적 진정성과 만나는 지점에서 탄생할 뜻깊은 가치를 위한 프로젝트에 더욱 집중할 계획”이라며, “예술의 정통성을 잃지 않으면서도 인간과 기업이 가진 브랜드 가치를 예술적 유산(Heritage)으로 격상시키는 핵심 역할이 시대적 소명“이라며 예술 경영인으로서의 차별화된 철학과 비전을 밝혔다.