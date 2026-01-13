- 와디즈 13,040% 펀딩 달성, 종합랭킹 1위…2025년 500원, 100원 주화로 재탄생한 돈방석, 돈지갑

[헤럴드경제= 이권형기자] 한국조폐공사(사장 성창훈)가 진짜 ‘돈’이 담긴 ‘돈방석’과 ‘돈지갑’을 13일부터 조폐공사 쇼핑몰을 통해 13일 정식 출시한다고 밝혔다.

‘돈지갑’과 ‘돈방석’은 지난해 12월 국내 최대 크라우드 펀딩 플랫폼 와디즈를 통해 처음 공개됐으며, 목표대비 13,040% 초과 달성하고 펀딩 기간 동안 종합랭킹 1위를 기록하는 등 폭발적인 반응을 얻었다.

세 차례에 걸쳐 완판 될 정도로 화제를 모았으며, 화폐를 일상 속에서 체감할 수 있는 이색적인 콘셉트와 조폐공사만의 스토리가 소비자들의 호응을 이끌었다.

‘돈지갑’과 ‘돈방석’은‘동전 없는 사회’라는 시대적 변화에서 출발한 기획 상품이다. 지난 2025년은 우리나라 최초로 유통용 주화 전 권종(500원, 100원, 50원, 10원)이 제조되지 않는 첫 해로, 조폐공사는 이 역사적 전환점을 기념해 500원과 100원 주화 디자인을 적용한 화폐 굿즈로 재탄생시켰다.

‘돈방석’은 500원 주화 이미지를 적용한 디자인으로, 부드러운 나일론 100% 소재로 제작했다. 특히 세탁 가능하게 만들어 사용의 편리성을 높였다. 내부에는 솜과 약 5백만원 가치인 5만원권 화폐 부산물 약 100g이 혼입돼 있다. 내피는 세탁은 불가능하지만 주기적으로 환기를 하면 장기간 사용할 수 있다.

‘돈지갑’은 100원 주화에서 착안한 디자인으로, 은색 인조가족을 사용해 동전 특유의 질감을 살렸다. 내부 한쪽에는 50만원 가치의 5만원권 화폐 부산물 약 10g이 들어가 있으며, 반대편에는 내부 포켓을 두어 사용의 편리함을 높였다. 돈지갑은 키링 형태로 제작됐고, 추가로 스트랩을 제공해 손목에 걸고 다닐 수 있도록 실용성을 갖췄다.

‘돈지갑’과․ ‘돈방석’은 한국조폐공사 쇼핑몰을 통해 판매재개 하며, 돈방석은 4만 7500원, 돈지갑은 2만 9100원 세트는 6%정도 할인된 7만 2000원에 판매한다.

성창훈 사장은 “화폐 굿즈 사업은 화폐를 제조할 때 발생하는 화폐 부산물을 재조명 해 새로운 가치를 창출하는 의미 있는 프로젝트”라며 “앞으로 조폐공사는 화폐 부산물의 다양한 활용으로 순환 경제 및 사회적 가치를 실현하는 모범 사례를 만들어가겠다”고 밝혔다.

한편, 조폐공사는 화폐 제조와 유통 과정에서 발생하는 불량, 폐기 은행권 등 연간 500톤에 달하는 부산물이 대부분 소각되면서 환경 부담을 야기하는 문제에 주목해 화폐 굿즈 사업을 시작했다. 이를 환경을 보호하고 새로운 의미를 담은 상품으로 재탄생시키는 ESG 기반 순환경제 모델로 확대해 나가고 있다.