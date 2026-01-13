법정기념일 지정 후 첫 공식행사

[헤럴드경제=배문숙 기자]정부와 광업계 주요 인사들이 한자리에 모여 핵심광물 공급망 안정화를 위해 민관이 함께 힘을 모으기로 다짐했다.

산업통상부는 13일 서울 중구 앰배서더 풀만 호텔에서 ‘2026년 광업계 신년인사회’를 열어 이같이 핵심광물 공급망 안정화을 위해 협력기로 했다고 밝혔다.

행사에는 윤창현 산업부 자원산업정책관, 이철규 국회의원, 한창희 한국광업협회장, 김장남 한국광해협회장 등 광업계 주요 인사 200여명이 참석했다.

이번 신년인사회는 지난해 12월 광업법 개정을 통해 ‘광업인의 날’을 법정기념일로 지정한 이후 첫 공식 행사다. 산업부는 광업 발전과 선진화에 힘쓴 유공자 25명에 대해 장관 표창을 수여했다.

올해 산업부는 국내·외 광물자원 개발, 광산 재해 예방, 핵심광물 공급망 내재화 등에 올해 1341억원을 투입해 일반광업육성 지원, 해외자원개발조사, 핵심광물 재자원화 시설·장비 지원, 비축, 연구개발(R&D) 등을 추진한다. 또 광산 근로자의 안전한 작업환경 구축을 통한 재해 예방을 위해 광산안전시설 강화에 100억원 이상을 투입한다.

윤 국장은 “글로벌 핵심광물 공급망 불안이 커지는 가운데 안정적 광물자원 공급망 확보를 위해 정부와 광업계의 협력이 어느 때보다 중요한 시기”라며 “정부도 광업계를 적극 지원할 것”이라고 강조했다.