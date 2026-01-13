기증유물전부터 한복과 차 체험까지 가족형 프로그램 마련 은평구민, 은평구 자매결연 도시 지역 주민은 박물관 입장료 50% 할인

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 은평역사한옥박물관에서 새해를 맞아 다양한 전시와 체험 프로그램 6종을 운영한다.

지난 2014년에 개관한 은평역사한옥박물관은 국내 유일의 한옥 박물관으로, 너나들이센터 등 부속 문화시설 4곳을 함께 운영해 연간 6만 명 이상이 찾는 서울 서북부의 대표 문화 거점이다. 박물관은 병오년 새해를 맞아, 가족 관람객이 함께 즐길 수 있는 전시·체험 프로그램을 마련했다.

기증 유물 기획전시인 ‘안녕, 금성당’에서는 조선 후기 왕실과 민간이 함께 제의를 올리던 국가민속문화유산 금성당 유물 110여 점을 처음 공개한다. 오는 4월 12일까지 진행된다.

박물관 교육작품 전시인 ‘수작미감-손으로 피워낸 아름다움’에서는 박물관 교육 프로그램 수강생 작품 50여 점과 국가무형유산 각자장 김각한 · 국가무형유산 소목장 전승교육사 조화신의 작품을 선보인다. 오는 20일부터 내달 22일까지 열린다.

한문화체험시설 다락방(茶樂房)에서는 ‘차-블렌딩 체험’을 통해 차 재료를 직접 고르는 블렌딩 티백을 만들어볼 수 있다. 오는 13일부터 2월 4일까지 운영하며, 체험비는 1인 1000 원이다.

너나들이센터 문화상품점 ‘담다’에서는 북한산과 한옥을 주제로 한 공모전 선정작과 자체 개발 상품 등 180여 종의 문화상품을 선보인다.

아울러 ‘한복체험실’에서는 사전 예약을 통해 유아부터 성인까지 다양한 한복을 무료로 대여한다.